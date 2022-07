Har Bergen mistet gnisten?

Cruiseturismen er en næring i solnedgang. Ikke la Bergen bli med inn i natten.

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Mona Høgli Nestleder i bystyregruppen for Miljøpartiet De Grønne

Det er med forbauselse jeg leser alle uttalelsene om at cruiseturistene er sååå viktig for Bergen.

Det er ikke måte på hvor ivrig mange er for å tilrettelegge for tusenvis av turister som kommer til byen på flytende, forurensende landsbyer, og det selv om disse turistene legger igjen lite penger. Det spås konkurser og dårlige tider dersom Bergen ikke sier ja til å fortsette å ta imot denne typen turister.

Det er da jeg spør meg: Hvor er det blitt av den bergenske kremmerånd? Den bergenske kreativiteten? Nytenkningen?

Mona Høgli (MDG) ber bergenserne finne nye konsepter for å tiltrekke andre typer turister.

Det er for så vidt enighet om at det er en forurensende form for turisme. Men landstrøm skal gjøre alt så meget bedre! Vel ... I en tid med klima-, natur- og energikrise skal vi altså heie på en form for turisme som bare forverrer krisene.

Hva om det bergenske næringsliv torde å tenke helt nytt, torde å si at vi takker nei til cruiseturister i dagen utgave og heller satser stort på andre former for turisme?

Kjære kreative bergensere med bærekraftig kremmerånd: Legg hodene i bløt for å finne nye, spennende og bærekraftige konsepter som tiltrekker seg andre typer turister. La Bergen bli en foregangsby for en turisme som har naturens tålegrense som fundament.

Mulighetene er der, og de kan gi mer penger i kassen og mindre press på klima, natur og energiressurser.

Cruiseturismen er en næring i solnedgang. Ikke la Bergen bli med inn i natten.

«Sitt dokker sammen og gjorr nokke!»