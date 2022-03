Vi er vårt ansvar bevisst

Politidirektoratet har allerede iverksatt en rekke tiltak knyttet til politiets tjenesteutøvelse og rolleforståelse.

Det er alltid alvorlig når det skjer feil ved bruk av tvangsmiddel, og politiet beklager overfor dem som har vært utsatt for feil, skriver Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet.

Bjørn Vandvik Avdelingsdirektør i Politidirektoratet

I BT 26. mars 2022 gir kommentator Anne Rokkan inntrykk av et politi og en politidirektør som ikke tar sitt samfunnsansvar på alvor. Bakgrunnen er praksis i mindre alvorlige narkotikasaker og funn i riksadvokatens rapport om tvangsmiddelbruk i slike saker.

Tvangsmiddelbruk er inngripende overfor den som utsettes for det. Det er alltid alvorlig når det skjer feil på dette området, og politiet beklager overfor dem som har vært utsatt for feil.

Det skal ikke være tvil om at Politidirektoratet tar på største alvor de funnene som fremkommer i Riksadvokatens rapport av 14. februar 2022. Politi og påtalemyndighet samarbeider tett for å sikre nødvendig oppfølging i våre respektive spor for å sikre at reglene følges.

Riksadvokaten har, som leder av påtalemyndigheten, det overordnede ansvar for all straffesaksbehandling i politiet. Også fagledelsesansvar for hvordan straffeprosessuelle tvangsmidler brukes.

Politidirektoratet og påtalemyndigheten i politiet iverksatte umiddelbart tiltak, etter at Riksadvokaten i brev av 9. april 2021 kom med presiserende direktiver vedrørende tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker.

Politidistriktene ble bedt om å gjennomgå sine rutiner for å sikre etterlevelse, herunder sikre at påtalejuristenes legalitetskontroll er effektiv og reell. Det er videre gitt nye retningslinjer for politiets ransaking i narkotikasaker. Det er utarbeidet et opplæringsmateriale som er formidlet i politidistrikt og særorgan. Politihøgskolen har gjennomgått relevante fagplaner for å sikre at formidlingen i bachelorutdanningen og etter- og videreutdanningen er i overensstemmelse med riksadvokatens presiseringer.

Dette er noen av tiltakene som ble iverksatt etter 9. april 2021, og før Riksadvokaten la frem hovedfunnene fra undersøkelsen som er gjennomført. Politidirektoratet samarbeider med Riksadvokatembetet for å sikre videre nødvendig oppfølging av funn i rapporten av 14. februar 2022 – både fra politiet og påtalemyndigheten.

I kommentaren stilles det også spørsmål om politiet har tatt en politisk rolle i debatten om avkriminalisering. Politidirektoratet har, som andre offentlige instanser, en oppgave knyttet til å gi faglige råd til departement og politisk ledelse. Politidirektoratet har gjort dette gjennom å avgi et høringssvar da Rusreformutvalgets utredning (NOU 2019:26) var på høring i 2020, på lik linje med en rekke andre direktorater og faginstanser.

Da Solberg-regjeringen fremmet sin proposisjon med forslag til rusreform i 2021, deltok Politidirektoratet og Kripos i høring i Stortinget, etter invitasjon fra komiteen som behandlet saken. Politidirektoratet har også uttalt seg om saken i mediene med utgangspunkt i høringsuttalelsen.

Rokkan viser til at Politidirektoratet er «under granskning for sin mulige rolleblanding med den konservative lobbyorganisasjonen NNPF». Videre at «denne granskningen ble iverksatt mot Bjørnlands vilje». Dette medfører ikke riktighet. Politidirektoratet tok selv initiativ til en gjennomgang av politiets forhold til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF).

Politidirektøren besluttet en gjennomgang i juli 2021. Etter en grundigere vurdering anmodet politidirektøren om at utvalget ble satt ned fra Justis- og beredskapsdepartementet for å unngå tvil om habilitet og uavhengighet.

Politidirektoratet ser frem til utvalgets rapport og vi skal gjøre vårt ytterste for å belyse saken og sørge for at politiet endrer eventuell uheldig praksis som utvalget finner. Samtidig har Politidirektoratet allerede iverksatt en rekke tiltak knyttet til politiets tjenesteutøvelse og rolleforståelse, både i lys av den aktuelle saken og mer generelt.