Å hevde at SAS ikkje har livets rett, er tullprat

Sett deg inn i kva dette verkeleg gjeld, Pettersen.

Streiken i SAS har preget sommeren for mange nordmenn.

Odd Eikenes Pensjonert kaptein, SAS

Eg har slite meg gjennom kommentaren til Stig Arild Pettersen i BT 6. juli. Full av svulstig kritikk av ei arbeidsgruppe som kjempar med ryggen mot veggen for å berge arbeidsplassane sine.

SAS var min arbeidsplass i 30 år, og eg er stolt over å ha vore ein del av dette flotte skandinaviske prosjektet. Eg fekk vere med på å bli kåra til «Airline of the Year»!

Og korleis kunne det gå til når SAS berre få år før dette låg nede for teljing? Jau, ved hjelp av ein karismatisk og samlande leiar som viste forståing og som såg og sette pris på frontlinjearbeidarane.

Ein leiar som respekterte sine tilsette og ikkje hudfletta dei når dei nyttar seg av fullt lovlege stridsmetodar. Så, SAS har livets rett, Pettersen, men det krev samarbeid og ein god leiar, og dei veks ikkje på trær.

Når Pettersen lett hevdar at det berre er snakk om å jobbe under «litt andre vilkår», veit han då at:

Når du i tillegg til dette ikkje er ein del av selskapet du flyr for, men tilhøyrer eit bemanningsselskap, må framtida sjå ganske svart ut for den enkelte. Det er faktisk ganske enkelt; snu litt på flisa, sett deg sjølv inn i liknande situasjon i din eigen jobb og sjå kor lenge du vil halde ut!

Til dømes: Du vert oppsagt med lovnad om å få jobben attende når pandemien er over. Så oppdagar du at andre får tilbod om jobben din, og du må søkje på din eigen jobb og stille meg eige utstyr, dyrkjøpt for pengar du eigentleg ikkje har, etter to år utan arbeid.

Når du tek til motmæle og freistar få levelege arbeidstilhøve, bli då ikkje mismodig når andre «forståsegpåarar» skrik: Dritavis, bortskjemte journalistar, la avisa gå dukken!

Spør heller kva toppleiinga i SAS har bidratt med? Kva er Anko Van der Werff eigentleg tilsett for å gjere, drive flyselskap eller knuse organiserte arbeidarar?

Dette er ikkje lønnskamp. Det er kampen for anstendige og pålitelige arbeidsforhold , den såkalla skandinaviske modellen (som heilt sikkert du òg nyt godt av), for ei gruppe som du vil skal arbeide for glansbilder, slik at du kan fly for 199 kr til Kanariøyene.