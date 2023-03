Tusen takk, Norge!

Jeg har vært i mange land, men aldri opplevd noe liknende.

Ludmila Kondratyuk er takknemlig for mottakelsen i Norge. Da min bror døde i krigen, fikk jeg uvurderlig støtte, skriver hun.

Ludmila Kondratyuk Ukrainsk flyktning, Voss

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg vil uttrykke min takknemlighet for mottakelsen jeg fikk i Norge. Jeg har fått hjelp med bolig, bank og mye mer, og jeg har møtt positive holdninger.

Ett øyeblikk skulle bli ekstra vanskelig for meg. Den 3. desember 2022 døde min bror Anatoly i krigen i Ukraina. Dette er min største tragedie og mitt største tap. Den støtten jeg fikk da, alene i et fremmed land, var helt spesiell. Den moralske støtten jeg fikk av personalet på mottaket, var unnværlig. Miljøterapeutene der er helt fantastiske! Jeg vil takke Sako Gahavedjian og alle de andre som jobber med dette.

Og jeg vil takke Norge for solidaritet, støtte og aksept av flyktninger. Takk for gode boliger, økonomisk støtte, helsetjenester og gratis språkkurs, spesielt. Det er praktisk og gir oss mulighet til å realisere oss selv.

Jeg er selv sykepleier. Da jeg fikk min første time hos fastlege, var det som om vi hadde kjent hverandre i hundre år. Han løste alle mine problemer på et blunk.

Tusen takk til alle nordmenn for den velkomsten vi har fått og holdningene vi har møtt.

Kjære norske regjering, dere leder et av de beste landene i verden! Med hjerte for hele kloden, og med en fantastisk befolkning, mottaksapparat, helsevesen og til og med politi!

Da jeg for første gang på lenge bestemte meg for å våge meg ut på en kveldstur, ble jeg fulgt av en veldig hyggelig politikvinne. Hun fortalte meg om hvordan man oppfører seg om kvelden, hvor viktig det er med refleks – og ga meg til og med et refleksarmbånd.

Jeg har reist og bodd i mange land, men jeg har aldri møtt slike holdninger og slike mennesker i noe annet land!