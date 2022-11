Motvind fra alle kanter

Det ser mørkt ut, men Bergen er kanskje bedre rustet enn andre regioner til å håndtere nedturen.

Thomas Jarnes Dyb er ny banksjef i Bergen og forsiktig optimist på byens vegne.

Thomas Jarnes Dyb Banksjef i Danske Bank Vestland

Vi venter en betydelig oppbremsing i global og norsk økonomi. Det betyr også at det blir verre før det blir bedre. Nå er det bare å ta på vintertøyet!

Som ny banksjef i Bergen spaserer jeg av og til ytterst på Nordnes. Selv med tett allværsjakke og lue kjenner jeg vinden river tak. Her føles det som det blåser fra alle kanter. Omtrent slik vil det også føles i norsk økonomi i året som kommer.

Det er de økte prisene både i Norge og resten av verden som er den største bekymringen. Ikke det at høyere priser isolert sett er så ille, men fordi galopperende priser betyr økte renter. Så langt har sentralbanken satt opp styringsrenten til 2,5 prosent. Det er ventet ytterligere renteøkninger i november. Markedet forventer en sentralbankrente på drøye tre prosent på nyåret, noe som betyr en boliglånsrente på nesten 4,5 prosent.

De første utslagene på den høye renten ser vi i boligmarkedet. Ifølge Eiendom Norge falt boligprisene i Bergen over tre prosent i september. Dessverre vil denne utviklingen fortsette før det blir bedre. Vi ser det også i hyttemarkedet, der antall hytter til salgs i populære områder som Voss og Kvamskogen har begynt å øke. Det betyr på sikt at prisene skal ned.

I Danske Bank spår vi en nedgang på to prosent i boligmarkedet på landsbasis i 2022. Dette kan høres lite ut, men etter mange år med oppgang, vil en slik nedgang føre til stans i mye av aktiviteten vi har sett. For en befolkning som samlet sett har en av verdens største gjeldsbyrder, vil det kjennes strammere enn vanlig inn mot julehøytiden.

Også næringslivet i Bergen får det tøft i tiden fremover. De siste ukene har jeg hatt stadig flere bekymrede bedriftsledere på mitt kontor. De er usikre på hvordan vinteren og neste år blir. Bekymringen blir støttet av statistikken. I forrige uke kom NHOs ferske medlemsundersøkelse. Den viser at nesten halvparten av NHOS medlemsbedrifter venter en forverring av markedssituasjonen neste seks måneder. Region Vestland er heller intet unntak, selv om vårt distrikt er litt mindre pessimistisk enn resten av landet.

Det mest bekymringsfulle er at det skal bli verre før det blir bedre. Renteoppgangene har ennå ikke begynt å virke for fullt. Det er først drøye seks uker etter sentralbankens renteoppgang at renten stiger for bedrifter og privatpersoner. Legg gjerne til et par måneder før vi ser den fulle effekten av renteoppgangen. I tillegg venter vi at den globale motvinden blir sterkere gjennom vinteren. Det betyr at vi venter å se en resesjon allerede tidlig neste år, og altså to kvartaler med fallende vekst.

Våre anslag er at 2023 avsluttes med en positiv BNP-vekst på skarve 0,9 prosent. For oss økonomer betyr så lave vekstanslag økende usikkerhet og økt arbeidsledighet.

Hva er da rådet til bedrifter som vil få det tøffere? Det første og viktigste er å ha kontroll på likviditeten. Hva er kommende inn- og utbetalinger. Har bedriften kontantstrømmen til å bære selskapets fremtidsbilde? Og har man fått innbetalinger fra kundene sine i tide?

Det neste punktet er å kutte unødvendige utgifter. Deretter må bedriften spørre seg om gjelden er optimalisert? Finnes det noen dyre lån som kan refinansieres?

I tillegg til å ha dekt grunnleggende forutsetninger for drift skal man alltid vurdere hva som kan og bør gjøres på inntektssiden. Med den inflasjonen vi ser i dag, betyr det en helt annen kostnadsstruktur på varer og tjenester. Kan man justere priser opp uten å miste kunder?

Selv om der ser mørkt ut, er Bergen kanskje bedre rustet enn andre regioner i Norge til å håndtere nedturen. Bergen er velsignet med sterke næringer som er vant til hardt vær. Spesielt er det mye aktivitet i de maritime næringene. Sjømatnæringen er litt i vakuum ettersom det er usikkert hvordan det nye skatteregimet vil påvirke investeringer og videre utvikling.

Likevel er det grunn til litt optimisme. Bergen har vist stor evne til å håndtere nasjonale og internasjonale svingninger i økonomien.

Bergensere i hardt vær er bergensere på hjemmebane.