Når naiviteten blir en trussel

Er det rart at en ikke sover så godt om natten lenger?

I programvaren firmaet Olex har solgt til russiske kunder, er det også målinger av sjøbunnen inne i Haakonsvern. Dette er grenseløst naivt, mener innsenderen.

Hugo Carl Lütcherath Bergen

Det er antakelig flere av oss som har gjort tabber i livet som skyldes naivitet. Selv kan jeg ikke si meg fri for det. Og det er vel også noe sant i ordene «det er bedre å være et naivt menneske enn et kynisk». Men noen ganger går det litt vel mye over stokk og stein.

Særlig gjelder det når profesjonelle organisasjoner som Helsedepartementet, med høyt utdannede mennesker, for eksempel fullstendig overser begrepet beredskap. Men Solberg-regjeringen med helseminister Høie i spissen demonstrerte for åpen scene at det er fullt mulig å lukke øynene for beredskap. «Vi kan kjøpe fra utlandet det vi måtte trenge når behovet oppstår», syntes å være omkvedet den gang da vi manglet det meste for å bekjempe covid-pandemien.

Det viste seg å være en kjempetabbe. En beslutning basert på manglende kompetanse og nesten grenseløs naivitet.

Etter den hendelsen regnet nok mange litt naive mennesker som undertegnede med at beslutningstakerne nå hadde lært leksen sin. Til vår store forskrekkelse oppdaget vi, et lite år etter covid-tabben, at flere land i Europa, med Tyskland i spissen, med åpne øyne hadde gjort seg energi-avhengige av Putins Russland. Vi trodde nesten ikke det vi hørte.

Her hadde Merkels Tyskland spilt alle de gode kortene rett i hendene på Putin, en person som selv min gamle mor var meget skeptisk til; for ikke å snakke om folk flest i Estland, Litauen, Ukraina, Polen med flere. En gigant-tabbe i naivitetens og den romantiske godviljens navn.

Etter det har hele Europa slitt tungt med mangel på noenlunde rimelig energi. Flere hundre millioner mennesker har måttet lide på grunn av naiviteten til noen få ledere. Man kan nesten hevde at demokratiene i Europa er truet; ikke av de autokratiske statenes fortreffelighet eller suksess – for det stemmer overhodet ikke, men på grunn av sin egen grenseløse naivitet.

Hugo Carl Lütcherath ble skremt da han leste om norske sjøkart delt med russiske kunder.

Så leser vi med store, skrekkslagne øyne: «Hemmelege norske sjøkart er i russiske hender».

Oi! Tenkte jeg. Er sjøkart blitt stjålet og senere havnet i russisk besittelse? Men nei da. Det norske selskapet Olex i Trondheim tjener gode penger på å produsere og selge detaljerte kart over havbunnen langs norskekysten. Til og med fra kartlegginger av havbunnen utenfor Haakonsvern.

I tillegg til at fiskere og norske brukere befinner seg på Olex sin kundeliste, så er selvsagt også russerne kunder. 230 skip på kundelisten er russiske. Forsvarets reaksjon, ifølge NRK, er at «det er uheldig at det ikkje har vore påtala». I tillegg til standardfraser som «vi foretar løpende vurderinger», «vi følger situasjonen nøye» og «Forsvaret tviler på kvaliteten på kartene til Olex». Dårlig kamuflert betyr det at Forsvaret trekker på skuldrene over tabben.

Jeg skal ikke her begi meg inn i en faglig diskusjon om kvalitet på sjøkart, og lovligheten av den virksomhet Olex bedriver. Det får andre fagfolk ta seg av. Men det må være lov å spørre hvor naiv det går an å være. Det gjelder også firmaet Olex som er villig til å dele åpenbart konfidensiell informasjon med resten av verden. Så lenge reglene er noe uklare, så er profittmotivet enerådende.

Denne formen for kynisme på toppen av Forsvarets egen naivitet utgjør en betydelig trussel for resten av den norske befolkningen. Hvor lenge skal vi godta den naive, uprofesjonelle atferden? Situasjonen Europa befinner seg i krever klokskap og varsomhet – ja vel. Men vi bør skjerpe oss kraftig hva gjelder naivitet og godtroenhet.

Det er nesten så jeg ikke tør ønske oss alle et godt nyttår ...

Tilsvar fra Olex: – Brukes over hele verden

Olex AS selger ingen data, verken til russere eller andre. Vi lager og selger programvare som kan kartlegge havet. Programvaren brukes av fiskere over hele verden for å måle opp deres fiskefelter.

Fiskerne kan dele sine data med andre for å øke hastigheten på den formidable oppgaven som er å måle opp havet. Vi organiserer en dugnad mellom dem; hvis de sender oss sine data, får de alt som andre har delt med oss i retur. Russiske båter deltar også i denne datadelingen. Ingen penger er involvert i utvekslingen. Det finnes 13.000 Olex-anlegg alt i alt, og av disse utgjør 230 russiske båter totalt 1,8 prosent.

Sjøkart over Haakonsvern er ikke hemmelige. Enhver kan kjøpe dem i bokhandelen. Den oppmåling som noen båter har utført, har ikke gitt nevneverdig bedre kvalitet.

Olex oppsto i 1997. Den kalde krigen var nylig avsluttet, og samhandling med russere var ansett positivt for å fremme fred. Det siste året derimot har vært preget av deres krig mot Ukraina, og hadde Olex oppstått i dag, ville vi kanskje ikke ønsket business med dem.

Ole Benjamin Hestvik, daglig leder Olex AS