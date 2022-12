På tide å bytte ut gammeldags fyrverkeri med noe moderne og sivilisert

Jeg påtar meg gjerne rollen som festbrems.

Innsenderen vil ha slutt på slike show i Bergen på nyttårsaften.

Thor Haakon Bakke Gruppeleder, Miljøpartiet De Grønne i Bergen

Fyrverkeri kan være veldig gøy og stas for både store og små. Et fargesprakende lysshow på en svart himmel, omringet av dem du er glad i, kan skape minner for livet.

Jeg synes likevel at vi til tider må tenke på flere enn de mest eksplosjonsglade, og ivareta dem som våre feiringer går på bekostning av.

Vi påminnes stadig hva våre festligheter betyr for brannfare, skader på mennesker, dårlig luft og lidelser for fugler og dyr. Mange av oss opplever årlig hvordan våre kjæledyr blir vettskremt, og flere må reise ut fra byen for å ta vare på sine firbente venner.

Thor Haakon Bakke ønsker seg droner eller lasershow på nyttårsaften.

Fuglene er det verre med, vi kan ikke gi dem beskjed om at himmelen snart skal ta fyr. Fuglene blir forvirret og utsatt for en rekke typer ulykker som følge av fyrverkerioppskyting.

Det grålige lokket som legger seg over byen, vettskremte dyr og kø hos legevakten, er rett og slett ikke verdt ti minutter med feiring.

I Romanias hovedstad Bucuresti var det lasershow da vi gikk inn i 2022. Noe slikt kan bli aktuelt også i Bergen.

Jeg påtar meg gjerne rollen som festbrems, men det finnes faktisk fullgode alternativer til dagens fyrverkeriraketter. Lasershow, droner og andre former for lys på himmelen kan være gode erstatninger til fyrverkeriet vi i alskens tid har kjørt opp på himmelen på nyttårsaften.

På den måten kan vi fortsette å sørge for futt, fart og fest ved årets største begivenheter – samtidig som vi gjør det på en skånsom måte for klima, miljø og mennesker.