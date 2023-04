Jeg driver ikke med sabotasje av Bybanen til Åsane

Jeg har ikke brukt én krone for å stanse banen, men brukt penger på å få frem et godt alternativ.

Karsten Aubert har dekket rundt halvparten av de 1,2 millionene det kostet å få utredet en ny tunnelløsning i sentrum.

Karsten Aubert Styremedlem i foreningen Bergen Sentrum 2050

BT har i et intervju med meg den 20. april brukt overskrifter om at jeg har brukt penger på å stanse banen over Bryggen.

Dette kan lede tankene på at jeg og resten av foreningen Bergen Sentrum 2050 er banemotstandere, og det fremgår for så vidt greit av resten av artikkelen at vi ikke er det.

Men jeg presiserer at jeg ikke har brukt én krone for å stanse banen, men tvert imot har brukt pengene på å få frem et godt alternativ som gjør at banen kan la seg realisere.

Vi innser at reguleringsplanen for dagløsningen sannsynligvis blir vedtatt.

Arbeidet som er gjort, er imidlertid ikke fullstendig bortkastet uansett om løsningen blir realisert eller ikke.

Forslaget har jo fått frem de fleste ulempene ved dagalternativet.

Etter at saken behandles i bystyret i slutten av mai, blir det en pause i arbeidet med baneforslaget mens man jobber med finansieringen.

Denne pausen mener vi må benyttes effektivt for å lage en konsekvensanalyse og reguleringsplan for et bedre forslag som kan ha større sjanse for å rykke opp på den statlige prioriteringslisten.