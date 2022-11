Sabotasje og vold i klimakampen?

Advarselen om mulig sabotasje og vold må tas på alvor.

Klimaaktivist Joachim Skahjem utelukket ikke vold som virkemiddel under Debatten på NRK 24. november.

Inge Bakke Pensjonist, Selje

NRK-programmet Debatten torsdag 24. november handlet om en del klimaaktivisters symbolske vandalisering av kjente kunstverk.

I debatten hevdet klimaaktivisten Joachim Skahjem at sabotasje kunne bli berettiget som aksjonsform i klimakampen.

Han forutså også at noen kunne ty til vold. Han ble møtt av unison uenighet, til dels harmdirrende fordømmelse.

Men kan ikke dette bli en aktuell problemstilling? For hva om utslippene fortsetter å stige til tross for alle løfter fra klimakonferansene? Kan vi i fremtiden akseptere at klimafiendtlig atferd, både hos private, næringslivet og stater, bare skal få lov til å fortsette?

Aksjonisten Joachim Skahjem blir båret bort av politiet etter tilgrising av Monolitten i Vigelandsanlegget.

Den sittende regjeringen mener å ha en politikk som skal bringe de norske utslippene av klimagasser ned med 55 prosent innen 2030. Årets DNV-rapport, «Norges energiomstilling frem mot 2050», konkluderer med at Norge på ingen måte er i rute til å nå dette målet. Kanskje 25 prosent i beste fall.

Hvordan vil det da se ut i 2030?

15. november i år ble vi åtte milliarder mennesker på jorden. Fra cirka én milliard i år 1800 og to milliarder i 1900. FNs demografer tror at befolkningen vil stabilisere seg nærmere 10,5 milliarder rundt 2080. Dette forutsetter at en positiv velstandsutvikling i Afrika får fortsette. Et varmere klima vil gjøre dette vanskeligere.

FNs generalsekretær António Guterres (til høyre) hevder vi er på vei mot et klimahelvete. Her er han i samtale med statsminister Jonas Gahr Støre.

Alle mennesker har rett på verdige livsvilkår, uansett hvor mange vi blir. Men hva skal vi forstå med verdige livsvilkår? De fleste vil være enige i at det omfatter vanlige grunnleggende behov, som rent vann, mat, hus, trygghet, helsetilbud og omsorg.

Men skal det også omfatte retten til ubegrenset forbruk av jordens ressurser til egen fornøyelse, bare fordi man er rik nok? Vi aksepterer det jo i dag.

Men vil det være akseptabelt også i 2030? Eller i 2050? FNs generalsekretær hevder at vi er på vei mot et klimahelvete med foten på gasspedalen. Verden blir ikke bare varmere. Stormene, tørkene og brannene blir hyppigere og voldsommere.

De som rammes, blir mer desperate – flyktningmassene større og tragediene mer rystende. Vil ikke disharmonien både i og utenfor velstående og kjølige land som i enda større grad enn nå trekker stigen opp etter seg, skape en enorm følelse av maktesløshet og frustrasjon? Og raseri? Og sabotasje og vold kan komme til å bli oppfattet som akseptabelt?

Klimaaktivisten Joachim Skahjems advarsel om muligheten for sabotasje og vold som aksjonsform, er det all grunn til å ta alvorlig. Ikke bare for PST som skal forebygge slikt, men for oss alle for å forstå hvordan en verden der klimaet er kommet ut av kontroll, kan komme til å bli.