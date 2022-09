Staten bør overta ansvaret for lærerne

Regjeringen bør ta initiativ til at staten tar forhandlingsansvaret tilbake.

Innsenderen skiftet syn på forhandlingsansvaret etter å sett hvordan det i praksis fungerte gjennom KS.

Harald Schjelderup Tidligere byrådsleder i Bergen

Altfor mye av ansvaret for den pågående streiken er tillagt lærerne. KS har på sin side sluppet billig unna og antakelig satset på at sinte foreldre etter hvert ville presse Utdanningsforbundet på defensiven. I stedet bør presset rettes mot KS og i ytterste konsekvens regjeringen.

I teorien høres det rett ut at forhandlingsansvaret bør ligge hos den som ansetter, altså kommunene og fylkeskommunene. Da jeg som byrådsleder så hvordan dette i praksis fungerte gjennom KS, skiftet jeg syn.

Kommunens egen reelle handlefrihet på skoleområdet er å bestemme hvor skolene i en kommune geografisk bør ligge og se ut, og til nød også noen særskilte skolesatsinger som sjelden handler om lærerne.

Harald Schjelderup, tidligere byrådsleder i Bergen for Arbeiderpartiet.

Mener vi alvor med å satse på skolen, og lærerne, bør regjeringen ta initiativ til at staten tar forhandlingsansvaret tilbake, og la lærerorganisasjonene beholde streikeretten ikke bare om lønn, men også arbeidstidsbestemmelsene. Hvis ikke er jeg redd for at lærerne fortsetter å henge etter lønnsmessig.

Sammen med det tiltakende og feilslåtte kundefokuset der eleven er «kunde» og læreren er «tjenesteleverandør», vil status quo bare bety at lærerflukten vil tilta i styrke.

Nå er tiden inne for å snu utviklingen.

