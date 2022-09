Individuelle lønnstillegg til lærerne?

Det er litt merkelig at Kristin Clemet ønsker seg en ordning som medfører økt byråkrati og belastninger på skoleledere og tillitsvalgte.

Hvorfor ble lærernes lønnsutvikling så stusslig etter at KS overtok forhandlingsansvaret? spør innsenderen.

Trude Hovi Pensjonert rektor, tidligere tillitsvalgt i Utdanningsforbundet

Kristin Clemet skriver i et debattinnlegg i BT 1. september at alle arbeidstakere bør forhandle med sin egen arbeidsgiver. Ikke så vanskelig å være enig i det. Et godt prinsipp!

Hvordan kunne det da komme så skjevt ut? Hvorfor ble lærernes lønnsutvikling så stusslig etter at KS overtok forhandlingsansvaret? Hvorfor fikk lærerne og lærerorganisasjonene rett i at KS ikke ville være en god og ivaretakende forhandlingspart, men kun opptre som motstander og ikke motpart?

Mange kommuner hadde tidligere liten tradisjon eller kultur for å tenke skolesaker. Skolestyrene behandlet disse, mens kommunestyrene tok seg av andre saker. Det var også mange i kommunene som mente at lærerne hadde for gode betingelser både når det gjaldt lønn og ikke minst ferier og avspasering.

I dag er ikke dette like fremtredende, da mange arbeidstakere både har god lønnsutvikling og selv kan styre om de vil gjøre noen av arbeidsoppgavene sine på jobben eller hjemme, eller på hytten for den saks skyld.

Da diskusjonen kom om at forhandlingsansvaret skulle flyttes fra staten til kommunene, ble lærerne og organisasjonene forsikret fra alle kanter om at KS ville ivareta lærerne og deres lønnsutvikling på en god måte. Lærerne hadde ikke noe å frykte! Ja, lærerne var, med rette, skeptiske til å miste sin rike arbeidsgiver. Det har jo vist seg å være rett at det er forskjell på å ha stat og kommune som forhandlingsmotpart.

Det var Bondevik II-regjeringen, der Kristin Clemet var utdannings- og forskningsminister, som overførte forhandlingsansvaret for lærerne fra staten til kommunene.

Hvis man mener at det ikke er forskjell på staten og kommunenes økonomi, kan man jo kaste et blikk rundt seg. Det sitter fremdeles skolebarn og lærere i dårlig vedlikeholdte bygninger eller brakker (nå kalt paviljonger!) i Norge. Det er fremdeles en god del dårlig vedlikehold av skoler og skoleplasser.

Det er vanskelig å tenke seg statlig ansatte finne seg i de forholdene barn og unge omgis med en del steder.

Kristin Clemet mener at skylden for den dårlige lønnsutviklingen bunner i at lærerne ikke ønsker lokal lønnsdannelse. Hun vil at lærerne skal kunne få individuelle tillegg. Litt merkelig at man ønsker seg en ordning som medfører økt byråkrati og belastninger på skoleledere og tillitsvalgte. De har mer enn nok andre viktige oppgaver å bruke tiden sin på. Det blir ikke mindre byråkrati ved at forhandlingene flyttes ut på den enkelte skole.

Systemet med individuell lønn har lærerorganisasjonene vært sterkt imot. Skolefolk og organisasjoner har derfor kjempet frem et system der det gis tillegg for ulike funksjoner, som for eksempel kontaktlærer eller IT-ansvarlig. Tanken er at økt ansvar skal føre til økt lønn.

Altså et system som oppleves som rimelig både for den som tar på seg arbeid og ansvar, og den som ikke ønsker det. Lærerorganisasjonene har medvirket sterkt til dette systemet, som er oversiktlig og forutsigbart og sparer arbeid og byråkrati. Fremtidsrettet, spør du meg.

Til KS og Kristin Clemet vil jeg si at har man arbeidsgiveransvar, må man sørge for at arbeidstakerne føler seg både ivaretatt og verdsatt. Det krever en åpen og respektfull dialog og helst også en anstendig lønnsutvikling!

