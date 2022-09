Sett deg inn i hva hijab handler om!

Bakgrunnen er ikke først og fremst at menn blir seksuelt rabiate av å se kvinnehår.

Det er skummelt å oppdra ungdommer i Norge, også for oss som er født her, skriver innsenderen.

Ingrid A. Buanes Norsklærer for voksne innvandrere

Hei, mor til venninne av jente (12) med hijab. I et leserinnlegg i BT 9. september skriver du (anonymt) om din datters venninne, som har begynt med hijab.

Jeg forstår at du er bekymret for at nabojenten tvinges til å gå med hijab. Sånn skal det ikke være! Jeg forstår også at datteren din er bekymret for venninnen, men ikke at hun er bekymret for at hun skal bli drept. Og det er det vel din og farens oppgave å gjøre noe med.

Husk at de to venninnene fortsatt er jevnbyrdige. Jeg kaller dem Amina og Kari for enkelhets skyld. Amina er fortsatt like mye verd som Kari, både for sine foreldre og som samfunnsborger og venninne, selv om hun bruker hijab.

Det kan være lurt at du setter deg inn i hva hijaben betyr for de som bruker den. Jeg anbefaler «Hijabhistorier», utgitt på Cappelen Damm. Les den gjerne sammen med datteren din, så dere forstår hva de som bruker hijab frivillig, mener med den. Det handler nemlig ikke først og fremst om at menn blir seksuelt rabiate av å se kvinnehår.

Det går mange rykter om hva hijabbruk egentlig symboliserer, men det er mange årsaker til at damer velger å bruke hijab. Det kan virke som om det er mer «in» enn noen gang å bruke hijab, og jeg vil tro litt av årsaken er den enorme motstanden fra folk som ikke vet noe om den.

«Ta en prat med moren. Og lytt like mye som du snakker», skriver Ingrid A. Buanes.

I tillegg tror jeg det er lurt at du prøver å forstå Amina sine foreldre. Det blir vanskelig å snakke med dem ellers, og det skal du vel? Jeg vil tro du har mye til felles med moren hennes når det gjelder ønsker for datterens fremtid. Dere ønsker begge at datteren skal få et trygt og godt liv, og et stabilt og godt samliv med en partner. Kari og Amina sin vei frem mot dette er litt forskjellig, men har også mye til felles.

Du vil sikkert heller ikke at din datter skal ligge med 20 gutter før hun er 20. Ikke av samme grunner som Amina sine foreldre (bevare jomfruelighet og rykte), men for at hun skal få utvikle sin seksualitet i et tempo som passer henne, med gutter (eller jenter) hun er trygg på, og få en seksuell historie hun kan være komfortabel med. Trolig spiller fortsatt ryktet inn, også for Kari.

Også i 2022 kan folk oppleves som lett på tråden. Men hun har mye mer å gå på enn Amina. Amina må nemlig vurdere det kurdiske/somaliske/[sett inn det som passer] ekteskapsmarkedet i tillegg til det norske, og der er reglene strengere.

Foreldrene til Amina må dermed passe bedre på ryktet til datteren enn du må. De har tydeligvis valgt å gjøre det med hijab. Det minner om sykepleierne i Norge for 100 år siden. De skulle ikke gifte seg og måtte gå med sykepleierklær også på fritiden for å vise at de ikke var aktuelle kjærester. Nonneslør har den samme effekten.

I et debattinnlegg skrev en bekymret mor om datterens venninne, som «er født i Norge og hater hijaben, men blir presset til å gå med den».

Grensesetting har kanskje ikke sin glanstid i norske familier for tiden. Dette viser seg blant annet på flere ungdomsskoler, der gutter kan klype jentene i rumpen uten at det får noen reaksjoner (annet enn fra de antastede jentene). Foreldrene til Amina vet nok at de sender henne til et sånt sted. De har kanskje ikke råd til friskole for barna. Kanskje vil hijaben beskytte henne?

En muslimsk mor fortalte meg at hun hadde bedt lærerne reagere på rumpeklypingen fordi datteren som muslim har krav på respekt for egen kropp. Jeg fortalte henne at det ikke er fordi datteren er muslim at hun har krav på respekt for egen kropp. Jeg ville gjort akkurat det samme hvis min datter sin kropp ikke ble respektert.

Hvis noen krenker grensene til ungdommene på skolen, skal skolen gripe inn. Og jeg må sørgelig konstatere at jenter sine grenser i større grad enn gutter sine blir krenket på norske ungdomsskoler. I likestilte Norge.

Vi bruker kanskje ikke ordet ærbarhet (sjøl om jeg syns vi godt kan tørke støv av det ordet og bruke det på en moderne måte), men vi snakker om samtykke, om respekt for hver enkelt sine grenser osv. Det handler om det samme. For frivillige hijabbrukere kan også hijaben være en påminnelse om å oppføre seg «ærbart», altså positivt, ærlig og respektfullt mot andre mennesker.

Folk over 16 år råder over egen seksualitet. Men til og med den norske stat blander seg inn for å kontrollere (dvs. beskytte) seksualiteten til barn under 16 år. Amina er 12 år. Det er klart at foreldrene vil beskytte seksualiteten hennes. Du vil heller ikke godta at Kari har sex med nabogutten nå, selv om han er på samme alder, og selv om de er veldig forelsket.

Det er skummelt å oppdra ungdommer i Norge, også for oss som er født her. De skal gjennom en omfattende utvikling der venner blir viktigere enn foreldrene. De kan bli såret og få grensene sine trakket på i en haug med situasjoner der foreldrene ikke er til stede.

Da er det ikke så vanskelig å forstå at det er desto mer skummelt å oppdra tokulturelle ungdommer i et samfunn som man sjøl ikke har oversikt over. Best å være på den sikre siden. Men hva er den sikre siden? Jeg prater med min hijabkledde nabo om dette. Hennes døtre på 15 og 13 har også hijab (frivillig). Det er utrolig interessante samtaler som vi begge lærer mye av. Det er spennende å få utvidet horisonten sine også etter fylte 40.

Ta en prat med moren til Amina! (Nei, ikke én – flere.) Og lytt like mye som du snakker; da vil hun sikkert lytte til deg òg. Hvis du har som mål å få av Amina hijaben, må du forstå hvorfor den er på. Det kan være mange grunner til det, men med mindre foreldrene eller deres omkrets er totalt psykisk ustabile, er det ikke for å unngå at hun skal bli drept. Og det er det viktig at datteren din får vite.

Ærbarhet handler ikke om å unngå å bli drept, det handler om å være et menneske som respekterer både seg selv og andre. Og de som dreper av ære i Norge, er like sjeldne og psykisk ustabile som de som dreper av andre grunner. Det er ikke noe din datter skal frykte! Og det må du fortelle henne!

