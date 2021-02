Då rovdyra kom til Bergen

Kven vil gå av med sigeren?

Nå blir det krig om territoriet mellom den sinte tigeren og den rasande leoparden, skriv Alf Nybru i denne fabelen. Illustrasjon: Gustav Kvaal

Alf Nybru Gyldenpris, Bergen

På vårparten i fjor kom det ei farleg løve til byen vår. Ho var uberekneleg og kunne gå til åtak på fredelege menneske som aldri hadde gjort henne noko. Fleire blei stygt skadde, og nokre miste jamvel livet. Ikkje rart at innbyggarane var redde.

Men ettersom vekene og månadene gjekk, endra stoda seg: Løva gjekk ikkje så ofte til åtak lenger, og folk blei vane med henne.

Men like etter nyttår hende det noko fælsleg. Ein som kom frå England og etla seg til byen vår, greidde å smugla med seg ein sint tiger over grensa, og ein annan lurte med seg ein rasande leopard frå Sør-Afrika. Begge rovdyra blei slopne lause i byen etter at dei hadde vore innesperra i eit par veker og blitt passeleg svoltne.

Alf Nybru frå Gyldenpris er mannen bak denne historia. Foto: Privat

Då innbyggarane oppdaga kva slags fare som nå truga, blei dei reddare enn nokon gong. Og då dei svoltne dyra tok til å eta folk, blei alle krambuer og kontor stengde, og folk blei rådde til å halda seg innandørs.

Men dei som trassa dei velmeinte råda, fekk etter kvart ganske tynnslitne nervar, for dei måtte ta seg i vare på kvart einaste gatehjørne og skjegla opp mot hustaka om det skulle ligga eit rovdyr på lur.

Det gjekk ikkje lenge før den nesten godslege løva var både drepen og oppeten, og nå blir det krig om territoriet mellom den sinte tigeren og den rasande leoparden. Kven kjem til å gå av med sigeren?