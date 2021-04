Jo, biologisk kjønn er enten-eller

Mangfoldsbyråden avslører uvitenhet når hun hevder at biologisk kjønn ikke er enten eller.

Å påpeke at man ikke kan identifisere seg vekk fra sitt kjønn, er ikke respektløst, det er å forholde seg til virkeligheten, mener Peter Risholm. Foto: Privat

Peter Risholm Sp-medlem

Av Jenny Klinges og Katrine Berg Nødtvedts påstander om kjønn, så er det Klinges som holder vann. Biologisk kjønn har ikke noe med holdninger å gjøre, og den eneste som avslører uvitenhet er MDGs Berg Nødtvedt.

Det finnes kun to kjønn, og ingen «mellomkjønn». I biologien bestemmes kjønnet ditt på bakgrunn av om du er disponert for å lage store eller små kjønnsceller. Hunkjønn lager store kjønnsceller (eggceller) og hankjønn lager små (sædceller).

Les også Nødtvedts innlegg: Biologisk kjønn er ikke enten-eller

Dette kommer som en følge av om SRY-genet er aktivert eller ikke og er uavhengig kjønnskromosomfordelingen, selv om det som regel er relatert. Dette gjelder også for interkjønnstilfellene som Nødtvedt refererer til. CAH (congenital adrenal hyperplasia) og CAIS (complete androgen insensitivity syndrome) forekommer med en hyppighet på 0,008 prosent, det vil si åtte fødsler pr. 100.000.

I Norge ble det til sammenlikning født 52.979 barn i 2020. Det hun viser til, er svært sjeldne medisinske diagnoser, ikke kjønnskategorier. Og dette er det viktig å huske på, for de som har interkjønnsdiagnoser, er ikke kjønnsløse. Dette er også mennesker som er disponert for å produsere små eller store kjønnsceller, og som derfor er hankjønn eller hunkjønn, selv om det ikke er like lett identifiserbart som på de fleste av oss.

Men for 99,99 prosent så er det altså kjønnsorganene som forteller oss om personen produserer små eller store kjønnsceller – og dermed kjønnet.

Det finnes bare to kjønn, og det er utelukkende kvinner som kan føde barn, skriver innsenderen. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Dette er noe alle evolusjonsbiologer i hele verden kan bekrefte. Det finnes bare to kjønn – i en klar todeling, og av disse to kjønnene er det utelukkende kvinner som kan føde barn. Dette betyr ikke at de må, og om de velger å la være så betyr ikke det at de slutter å være kvinner. Det samme gjelder også naturligvis for en kvinne som er steril, genetikken endres ikke av en mekanisk skade eller en medisinsk tilstand – hun er fremdeles en kvinne.

Jeg vet ikke hva slags virkelighet det er Berg Nødtvedt som psykolog refererer til som så kompleks, men det er i alle fall ikke den biologiske inndelingen av kjønn. At menn har brystvorter innebærer ikke en utfordring av den binære kjønnsmodellen.

En av de indirekte konsekvensene av tilstedeværelse eller fravær av SRY-genet er hvilke kjønnshormoner som produseres og som sørger for utvikling av bryster eller ikke i puberteten. Istedenfor å vise til «fremtidig vitenskap» – altså vitenskap som ikke eksisterer – for å underbygge sine pseudovitenskapelig påstander, så vil jeg anbefale Nødtvedt, og andre som fremdeles ikke har den biologiske kjønnsdelingen klart for seg, å lese en artikkel i Minerva av professor i evolusjonsbiologi Glenn-Peter Sætre.

At enkeltmenneskers opplevelser av seg selv ikke overstyrer biologiske fakta, burde vært selvsagt. At en psykolog ikke ser forskjellen på tankevirksomhet og en observerbar biologisk virkelighet fordi hjernen er en biologisk enhet, er merkelig.

Din høyde og alder er en biologisk materiell realitet, og selv om hjernen din består av biologisk materie, så overstyrer ikke følelsene dine i denne biologiske materien din materielle høyde og alder – selv om du kanskje, som meg, gjerne skulle vært både høyere og yngre.

På samme måte som at et menneske ikke kan identifisere seg vekk fra sin artstilhørighet som menneske, så kan det heller ikke identifisere seg vekk fra sitt kjønn. Å påpeke dette er ikke respektløst – det er ganske enkelt å referere til virkeligheten.