Nå bør flest mulig bruke bil

Fjern bompenger og forbehold kollektivtransport for dem som ikke har noe valg.

Politikerne bør legge idealismen på is en liten stund og oppmuntre til at flest mulig bruker privat kjøretøy, mener innsender. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Thor Henning Hjorth Askøy

Publisert Publisert Nå nettopp

En undersøkelse utført av Oslo universitetssykehus og omtalt av NRK viser at det er en betydelig økt risiko for å bli smittet av covid-19 om man reiser kollektivt. Den økte risikoen er faktisk like stor som dem som jobber i helsevesenet med covid-19-pasienter.

I en slik situasjon er det viktig å minske presset på kollektivtransporten og heller oppfordre og oppmuntre til at alle som kan reise med egen bil eller annet privat kjøretøy om å gjøre det. Det vil både minske risikoen hos dem selv, men også skjerme dem som av forskjellige årsaker er nødt til å bruke kollektivtransport, som barn, eldre, syke og mennesker uten førerkort og bil, gjennom å gi dem bedre plass og avstand til nestemann.

La oss forbeholde kollektivtransporten for dem som ikke har noe valg.

Det er betydelig økt risiko for å bli smittet av covid-19 om man reiser kollektivt, skriver Thor Henning Hjort. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Det beste politikere kan gjøre i en slik situasjon er å legge til rette for at flest mulig reiser privat. Dette kan man stimulere ved å fjerne bompenger og innføre gratis parkering på offentlige plasser så lenge koronakrisen varer, kanskje også åpne egnede ekstra arealer for midlertidig parkering.

Dette vil være et effektivt tiltak for å hindre smittespredning og kan dermed redde mange liv.

Det vil nok sitte langt inne hos idealister som på generelt grunnlag motarbeider privatbilisme og ønsker at så mange som mulig skal måtte reise kollektivt, men det er tid og sted for alt, og den kampen kan man komme tilbake til siden.

Nå handler det om å bekjempe pandemien og hindre smitte og sykdom. Da bør man kunne legge idealismen på is en liten stund.