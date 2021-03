Hareide truer Bergen. Er miljøtunnel ved Hylkje svaret?

Naturvernforbundet Hordaland reagerer med vantro på regjeringens krav.

20.000 biler kjører hver dag E39 gjennom nordre Åsane, og det oppstår ofte køer på den gamle veien. Bildet er fra Haukås litt sør for Hylkje. Foto: Paul S. Amundsen (arkiv)

Gabriel Fliflet Leder i Naturvernforbundet Hordaland

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Beboerne langs E39 på Hylkje har et problem: Det dundrer 20.000 biler forbi hagene deres. Hver dag.

Økningen i biltrafikken har gjort området til en trafikkslum, og vi forstår godt at folk protesterer.

Les også Regjeringa kan ha dikta opp ein grunn til å seie nei til denne vegen

Mange mener at en ny, firefelts motorvei fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua er løsningen, men en slik tredobling av veikapasiteten vil gi en ytterligere vekst i den totale biltrafikken. Man løser et problem på Hylkje, men øker problemene andre steder.

For å motvirke denne effekten har byrådet stilt krav om at to av de fire feltene skal være kollektivfelt. Et enkelt og godt grep!

Vi må løse et lokalt miljøproblem uten å skape nye trafikkproblemer andre steder, skriver Gabriel Fliflet. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Mange i Bergen er sinte fordi ny motorvei Vågsbotn-Nordhordlandsbrua (nordre ende av Ringvei Øst) ikke er med i regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP).

Knut Arild Hareide, en gang en profilert miljøvernminister, går nå ut og melder at veien nok kan komme inn i NTP – om Bergen dropper kravet om kollektivfelt. Dette er helt uhørt.

Staten stiller selv krav om nullvekst i privatbiltrafikken for å inngå byvekstavtale med Bergen og omegnskommunene. Det er her, i byvekstavtalen, de store midlene fra Staten til kollektivsatsingene ligger - de som nettopp skal gjøre det mulig å få ned biltrafikken.

På toppen av det hele sier nå Erna Solberg at enighet om en slik avtale er forutsetningen for høy statlig dekning (66 prosent) av Bybanen til Åsane.

Regjeringen stiller altså først krav om nullvekst i trafikken, men gjør det så umulig for Bergen å kunne oppnå dette. Det er komplett meningsløst.

Kanskje veien videre er å gå rundt hele Hareide, ved å tenke nytt? Kan vi, i stedet for å bygge ny motorvei, fjerne trafikkslummen på Hylkje ved å bygge en miljøtunnel på et par kilometers lengde og ellers beholde dagens to-felts vei?

Så løser vi et lokalt miljøproblem uten å skape nye trafikkproblemer andre steder – og til en mye lavere pris.