Å sette kronen på et levet liv

Det er viktig å få beholde livskvaliteten så lenge som mulig.

Det snakkes om å legge ned institusjoner som aldershjem og overføre brukerne til sykehjem. Vi trenger begge deler, skriver Asta Larsen (91), som hadde et korttidsopphold på Enkers Aldershjem i Bergen i sommer. Foto: Tor Høvik

Debattinnlegg

Asta Larsen (91) Bergen

I sommer begynte jeg på en ny maske i min livsnot. Det skjedde den augustdagen jeg flyttet inn på et korttidsopphold på Enkers Aldershjem i Bergen.

Jeg startet dagen med spørsmålet jeg har stilt meg så mange ganger før: Undrer meg på hva jeg her skal få oppleve?

Heldigvis, starten var bra. Jeg ble godt mottatt av betjening og medklienter i trygge, rolige omgivelser. Eget rom og god mat. Jeg kom sammen med tre hyggelige damer på min egen alder, pluss minus, med godt humør på tross av ymse plager.

Nå var det også opp til meg selv hvordan fortsettelsen skulle bli.

Bygningen i Kong Oscars gate har sett sin beste tid og tjent sin tid. Det samme har vi som har fått et korttidsopphold, et sommerbeite, mens familiene er på ferie.

Både bygning og beboere har fått sin patina, et stempel på et levet liv.

Personalet på Enkers Aldershjem kan løfte sine stettglass med hevet hode i sitt daglige virke i omsorg og verdighet for de gamle og utslitte, som hele livet har «stått han av».

Her vises verdien av å være medmenneske, og av hva det har å si for hver enkelt å ha en leder og et personale som er sitt ansvar bevisst. Takk!

Det snakkes om å legge ned institusjoner som Enkers Aldershjem og overføre brukerne til sykehjem. Vi trenger begge deler.

Det er livsviktig å få beholde livskvaliteten så lenge som mulig, dette å kunne delta i samfunnet, det å kjenne og kunne ta vare på verdien av å leve.

Det skal så lite til for å beholde vårt verd som menneske; for eksempel at noen kan organisere det vi er i stand til å bidra med – høytlesing av poesi, deklamasjon, fortellinger fra sitt liv.

Alt dette er en gullgruve å hente inspirasjon fra. Vi har med folk som på hver sin måte kan føre oss ut på en spennende reise. Dette kan være med på å sette kronen på et levet liv.

Det kan forhåpentlig åpne opp for et behov for et Guds ord iblant, med tanke på den siste reise man skal legge ut på. Alle skal her ivaretas. Det har med trivsel og bedre helse å gjøre, og gir vinn-vinn effekt for alle parter.

Til slutt et opprop til de bevilgende myndigheter: Jeg ber dere se viktigheten av et oppegående pleiepersonell. De er medisiner og omsorg på blå resept, og det følger ingen bivirkninger med.

De er med å bygge opp dem som virkelig trenger det, samt familie og pårørende. For en ressurs!