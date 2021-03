Strilepride – mangfaldet når omsider ut til grisgrendte strøk

Også Vaksdal bør heise regnbogeflagget.

9. mars skal formannskapsutvalet i Vaksdal handsame eit nytt flaggreglement. Ikkje alle er einige i at regnbogeflagget skal få vaie årleg, skriv Erlend Hesjedal-Johannessen. Foto: Lise Åserud, NTB

Erlend Hesjedal-Johannessen Gruppeleiar Vaksdal Høgre

Året er 2021. Korona forvitrar frå hender og kohortar, håpar me. Mennesket flyr helikopter rundt på Mars. Bergen får sin eigen regnbogeplass i Vaskerelven. I Vaksdal viser ein at det er greitt å elska kven ein vil – også på bygda.

Det er ikkje så greitt å vera annleis på bygda. Utgangspunktet er små forhold; små skuleklassar der ein for det meste har vore saman med dei same barna frå ein startar i barnehage og til ein rundt femten år etter går ut av ungdomsskulen. Dei fleste fritidsaktivitetar på ettermiddagar og i helger skjer nøyaktig med dei same folka, anten du vil eller ei.

Far til kameraten din er læraren din, søstera til venninna di er saman med bror din, naboen din er han i kassa butikken og onkelen din, mor di, og mange andre arbeidar stadig eller enn så lenge, i hjørnesteinsbedrifta.

«For meg, og mange med meg, betyr det mykje at det blir synleggjort at det for første gang er heilt lov til å elska akkurat den ein vil», skriv Erlend Hesjedal-Johannessen. Foto: Privat

På bygda er dermed alt gjennomsiktig. Alle kjenner til minst tre greiner på slektstreet ditt i alle retningar. Og kven som var i slagsmål på kroa i helga, veit heile bygda før det står noko anonymisert i lokalavisa nokre dagar etter. Det å passe inn sosialt i dei normer som gjeld er viktig. Å oppleva at ein er annleis er derfor ofte tøft, anten det er på grunn av hudfarge, opphav eller på andre måtar at ein skil seg ut frå det som er forventa.

«Homoar skal me ikkje ha her i bygda», høyrde eg ein godt vaksen mann nesten ropa under ein samtale på den lokale butikken for ein del år sidan. «Skulle ha vore kjeppjaga heile bunten.» Nokre som høyrde på lo med seg sjølv. Andre rista på hovudet, men sa ingenting. Dette var ikkje noko ein snakka om.

Det å veksa opp i eit lite lokalsamfunn med solide rammer vil vera trygt og godt for mange. Det å veksa opp i det same lokalsamfunnet som ikkje-heterofil vil derimot kunne vera særs vanskeleg. Sjølv kjenner eg diverre fleire som har hatt særs sterke psykiske påkjenningar grunna nettopp det å ikkje passa inn, og der dette har sett varige spor.

For to år sidan tok underteikna initiativ gjennom det politiske til den første offisielle flagginga med regnbogeflagg i kommunen si historie ved kommunehuset på Dale.

I 2018 gjekk 10.000 i Pride-parade i Bergen. På bygda er det ikkje så enkelt å vere annleis, skriv innsendaren. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Mange vart overraska og nokre få var negative, men jamt over var det brei semje blant lokalpolitikarane at dette var ein god ting for å syne openheit og inkludering.

Det som var aller mest gledeleg å oppleva, var at denne saka fekk særs positiv merksemd lokalt, og utan sidestykke er dette den saka eg som lokalpolitikar har fått flest og best tilbakemeldingar på. Dei som tidlegare hadde vore stille på butikken om kjeppjaging, var no klar på at dette var jo heilt rett og absolutt på tide.

Då regnbogeflagget vaia der i vinden framfor kommunehuset, midt framfor kyrkja, vart mangt eit bilete tatt av seansen. Dåverande kommunalminister Mæland ville til og med stoppe innom for å bli med på hendinga, men rakk ikkje fram for å vere med å fire flagget grunna ras på E16. Men det er ei anna historie.

9. mars skal formannskapsutvalet i Vaksdal handsame eit nytt flaggreglement. Her ligg det blant anna an til at det vert formelt vedteke at det frå no av skal vaiast årleg med regnbogen sine fargar også i denne vesle kommunen.

For nokon er dette ei feilaktig avgjerd då det bryt med prinsippa i flagglova frå 1898.

Andre meiner at dette flagget har eit heilt anna politisk innhald enn å vera eit symbol på fridom til å velja den ein sjølv vil leve saman med, uansett kjønn. Atter andre meiner at dette skulle vera unødvendig – verda har jo kome så langt.

Men har den det?

For meg, og mange med meg, betyr ei slik avgjerd at det frå politisk hald er synleggjort at det for første gong er heilt lov til å elska akkurat den ein vil – også på vestlandsbygda.

Dette har me ikkje råd til å seia nei til.