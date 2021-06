Upresist fra BT om dom i straffesaker

Når domstolen avgjør straffesakene, er det ikke et spørsmål om hva vi tror eller mener.

Lagdommer Haakon Meyer reagerer på BTs ordbruk i straffesaken der en 60 år gammel mann ble funnet skyldig i uaktsom voldtekt. Foto: Ørjan Deisz (arkiv)

Haakon Meyer Lagdommer

Debatt Dette er et debattinnlegg.

I BT 19. juni er overskriften at «Retten tror ikke voldtektsmann hadde avtalt sexkjøp». Avslutningsvis i reportasjen skrives det at «Lagmannsretten mente han ikke voldtok med vilje, men var grovt uaktsom.» Begge sitat er egnet til å gi inntrykk av at retten mer eller mindre synser når den avgjør straffesaker.

For en person som har vært utsatt for voldtekt kan det være belastende hvis det gis et inntrykk av at retten mener eller tror på den ene eller den andre. Både for den voldtatte og leserne for øvrig kan dette være egnet til å svekke tilliten til domstolene og deres arbeid, og i verste fall hindre at alvorlige straffbare forhold anmeldes til politiet.

Enhver rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til god, skriver lagdommer Haakon Meyer. Foto: Privat

Som et munnhell sier man at det er bedre at ti skyldige går fri enn at en uskyldig blir dømt. Videre er det slik at enhver rimelig og forstandig tvil skal komme den tiltalte til gode. Vi må gjøre alt vi kan for å hindre at en uskyldig blir dømt og sendes flere år i fengsel.

Når domstolen avgjør straffesakene, er det derfor ikke et spørsmål om hva vi tror eller mener. Spørsmålet er om vi kan utelukke det som taler til tiltaltes fordel. Kan vi utelukke hans forklaring? Dersom den ikke kan utelukkes, må vi legge forklaringen til grunn. Det betyr ikke at vi ikke trodde på det den fornærmede (offeret) forklarte.

Det er derfor ingen motsetning mellom å tro (veldig) på fornærmede og likevel frifinne tiltalte. Spørsmålet er om det var bevist.