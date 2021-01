Det hjelper ikke min psykiske helse å gå på skolen i en pandemi

Det er ingenting i meg som føler seg «prioritert».

«Jeg har ikke våget å møte besteforeldrene mine så lenge jeg må på skolen. Trange ganger og hundrevis av medelever gjør risikoen for stor», skriver Synne Davidsen. Foto: Privat

Synne Davidsen Skoleelev fra Fana, 18 år

Fra Stortingets talerstol på mandag kunne Erna Solberg fortelle at «når regjeringen har lettet på tiltak nasjonalt, har vi valgt å prioritere barn og unge».

Med «å prioritere barn og unge», menes det blant annet å gå ned et nivå i skolene. Fra rødt til gult. Dette betyr mindre hjemmeskole, ingen avstandsregel og forhåpentligvis lettere undervisning for lærerne våre.

På én måte er dette en viktig prioritering. Skal de psykiske kostnadene for pandemien bli lave, er det viktig at barn og ungdom opplever en form for normalitet i en ellers unormal hverdag. Det er også viktig at vi får muligheten til å sosialisere oss.

Likevel er denne «prioriteringen» helt på jordet. Dette er noe flere ungdommer, spesielt videregåendeelever er enige i. Jeg med flere sliter med å føle at vi er prioritert; vi er heller satt nærmere frontlinjen for potensiell smitte og karantene.

Statsminister Erna Solberg (H) gjør rede for håndteringen av pandemien i Stortinget, mandag 18. januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Som elev på videregående har du ikke én kohort, slik man gjerne har på barne- og ungdomsskole. I løpet av en dag kan du måtte møte cirka 120 andre elever eller mer gjennom kontaktlærerfag og programfag.

Nå som vi er fritatt fra avstandsregler i klasserom, er dette en ekstremt stor potensiell smittefare. Fordi ungdommer også har lavere tendens til å få sterke symptomer, er det lett for å gå på skolen med smitte en ikke selv er klar over. Hadde jeg fått korona, kunne jeg ha satt 180 andre elever (i tillegg til lærere og andre ansatte i skolen) i karantene på kun to dager.

Dette medfører en stor risiko for oss. Regjeringen glemmer at også unge er i risikogrupper, og at mange av oss har utsatte personer i husstandene våre. Selv har jeg ikke våget å møte besteforeldrene mine så lenge jeg må på skolen; sjansen for at jeg tar med meg smitte hjem, er stor.

Selv om forskning så langt har bevist at ungdom i liten grad blir alvorlig syke, betyr ikke det at ingen av oss kan bli det – det betyr heller ikke at ingen av dem vi er glade i, kan bli det.

Et annet viktig poeng er at videregående ikke handler om sosialisering. Her er vi for å gjøre skolearbeid. Det siste året har det gang på gang blitt bevist at vi også klarer dette hjemmefra.

De fleste av oss har personer utenfor skolen vi heller vil møte. Det får vi nå lov til, så der kan man legge til fem til ti flere personer jeg potensielt kan sette i karantene.

For ungdommers psykiske helse er det viktigere at vi får møte dem vi virkelig er glad i. For min del er det besteforeldrene mine, som jeg savner sårt. Det er også viktigere for meg å trygt kunne møte gode venninner, enn det er å møte 180 bekjente i skolehverdagen.

For ikke så altfor lenge siden skjedde mesteparten av smitteøkningen blant unge. Flere ristet på hodet og mente ungdommen måtte skjerpe seg. Dette gjelder ikke alle. Noen drar på hjemmefester, mens andre holder «fester» på Google Meet. Slik har det vært hele pandemien, og det ser ikke ut til å ta slutt.

Når vi da møtes på skolen, fritatt fra å holde avstand, er den onde sirkelen i gang. De av oss som konstant sitter hjemme, som ikke har fått en klem på et år og som deltar aktivt i dugnaden, blir eksponert for smitte fra alle de som ikke gjør det. Det mener jeg er urettferdig – vi må ta støyten for alle dem som ikke følger tiltakene.

De færreste videregående skoler er bygget for å takle en pandemi. Trange ganger gir ikke mye rom for avstand, skriver innsenderen. Bildet er fra Bergen Katedralskole. (Tatt før pandemien.) Foto: Hedvig Idås (arkiv)

Det må også påpekes at de færreste videregående skoler ble bygget for å takle en pandemi. Trange ganger, 1000 elever som skal inn og ut av pauser samtidig og kantiner i tilnærmet normal drift, er blant eksemplene på dette.

Går du inn på en videregående skole, kan jeg nesten love deg at det ser ut som at vi er fritatt avstandsregler utenfor klasserommene også. I trange, folksomme ganger eller kantiner er det nærmest umulig å opprettholde noen form for avstand.

Jeg vet jeg ikke er alene når jeg sier at det ikke hjelper min psykiske helse å gå på skolen i en pandemi. Vanligvis setter jeg pris på skolen min og personene jeg møter der, men nå er det kun en ekstra stressfaktor i et allerede stressende år. For min psykiske helse hjelper det å håpe på en russetid å se frem til, å møte besteforeldrene mine og å møte mine nærmeste venner uten å frykte å utsette dem for smitte.

Jeg, med flere, tar mye heller et par uker til hjemme.

Vi har forståelse for at gult nivå er lettere for lærerne våre, og for at mange elever presterer bedre på fysisk skole. Dette er viktig for dem. På den andre siden er vi mange som føler det stikk motsatt. Det er like viktig for oss. Vi prøver ei heller på ingen måte å fremstå som «de mest utsatte». Det er vi høyst sannsynlig ikke. Men, vår del av dugnaden blir ekstremt svak når skolene skal holde gult nivå.

Så, kjære Erna og regjeringen, det er ingenting i meg som føler seg «prioritert».