Adjø til håndhilsing. Hånden på hjertet!

Ved å unngå unødvendig hudkontakt slipper vi unna andre smittsomme virus.

Silje Ulveseth vil slå et slag for bukking og neiing, eller gesten namasté, som alternativer til håndhilsing. Foto: Karoline Rage (arkiv)

Silje Ulveseth Kommunikasjonsrådgiver

Før du vet ordet av det, står vi som sild i tønne i samfunnet igjen, som om ingenting har skjedd. Vi dropper de klamme munnbindene, som vi aldri vasket så ofte som myndighetene anbefalte, og vi håndhilser som aldri før. Nå skal vi ta igjen for alt det tapte, for vi er vaksinerte og har fått livet i gave. Bring it on!

Å håndhilse er det jeg har savnet minst under pandemien. Nå høres jeg ut som verdens kaldeste person, men hvorfor skal vi på død og liv ta hverandre i hånden? Når to mennesker møtes for første gang og skal presentere seg for hverandre, finnes det jo andre måter å gjøre dette på?

Jeg vil slå et slag for bukking og neiing, eller min absolutte favoritt: gesten namasté! Legg håndflatene mot hverandre foran hjertet, samtidig som du bøyer deg i respekt for personen, slik som de gjør i Japan. Her anses berøring nærmest som uhøflig. Og det er strengt tatt helt unødvendig.

Hvorfor skal vi ta hverandre i hånden for å føle oss anerkjent, sett og respektert av andre? I tillegg slipper vi å bli sure for slappe og klamme håndtrykk, som sender dårlige vibber. Fingrene av fatet! Alle er glade.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie klarer akkurat å avverge at FHI-direktør Camilla Stoltenberg og statsminister Erna Solberg håndhilser på en pressekonferanse i mars 2020. Foto: Lise Åserud / NTB

Jeg håper albuehilsen blir forbudt. Det samme gjelder å hilse med beina. Hvorfor er det plutselig blitt greit? Det er langt mer schwung over å bøye seg i støvet i respekt for hverandre med hånden på hjertet. Og det fungerer like godt for kvinner som det gjør for menn.

La oss innse det. Pandemien er kanskje over, men ved å unngå unødvendig hudkontakt slipper vi jo unna andre smittsomme virus som for eksempel omgangssyken. Nå er det to år siden sist mannen min og jeg lå grønne, visne og ubrukelige foran doskålen, og det frister lite med en gjentakelse.

Infeksjonssykdommer skyldes som regel virus eller bakterier, og en rekke av våre vanligste sykdommer overføres fra menneske til menneske via hendene. Vi mennesker er elendige til å vaske hendene. Det har vi vært i hundrevis av år. Det er derfor Verdens helseorganisasjon (WHO) har bestemt at vi trenger en «håndhygienedag», som årlig markeres den 5. mai. Vi vet fortsatt ikke hvordan det skal gjøres!

Totallengden på det som regnes som en skikkelig håndvask er 40–60 sekunder. Det er kanskje hovedårsaken til hvorfor det slurves. Vi tar oss ikke tid. Vann. Såpe. Skyll. Tørk. Ti sekunder. Hei hvor det går, skal vi håndhilse?

Vi har oppskriften, kunnskapen og tilgangen på all verdens med informasjon. Likevel svikter vi med det mest banale. Men det stopper ikke der! Selv med håndspriten slurver vi, så ille at smittevernoverlege Andreas Radtke ved St. Olavs Hospital og kommunikasjonsavdelingen laget en musikkvideo som viser hvordan vi bør sprite hendene våre.

Jeg dropper gjerne håndtrykket i fremtiden. Da blir klemming enda mer eksklusivt og kun forbeholdt personene som jeg har kjær og som jeg virkelig har lyst til å omfavne. Jeg tar risikoen! Hånden på hjertet.

