Man kan irritere seg over parkfesting, eller finne en løsning

Se til Amsterdam!

Bergenserne kommer alltid til å bruke Nygårdsparken på varme sommerdager. Derfor bør det installeres toaletter, mener innsenderen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Kjell Arne Steinsvik Bergen

Publisert For mindre enn 1 time siden

Når temperaturen stiger, vil feststemte mennesker samles i Nygårdsparken for å grille, drikke og kose seg. I år har det bygget seg opp et ekstra stort behov for sosial kontakt. Dette kulminerte i helgen, med en nærmest festivalpreget stemning i parken.

Festingen medfører irritasjon for naboer og turgåere, og krever store ressurser til opprydding – betalt av fellesskapets midler.

Kjell Arne Steinsvik fikk en aha-opplevelse i Amsterdam. Foto: Privat

To grep kan gjøre situasjonen mye bedre.

Først en liten historie: For noen år siden var jeg i Amsterdam. På lørdagskvelden gikk jeg forbi et flittig brukt urinal som var plassert midt på fortauet. Det var såpass oppsiktsvekkende at jeg bet meg merke i det.

Da jeg neste dag skulle vise det til resten av turfølget, var det sporløst forsvunnet. På bakken der det kvelden før sto et urinal, var det nå bare et bekkalokk.

Noen løsningsorienterte lokalpolitikere hadde konkludert med at byens innbyggere uansett kommer til å drikke store mengder Heineken i helgene. I stedet for at de skulle gjøre sitt fornødne på gatehjørnene, fant man et alternativ: et pop-up-urinal som dukket opp av bakken om kvelden og forsvant ned igjen om morgenen.

De hadde et problem, og de fant en løsning på det.

Dette er et urinal av typen innsenderen har lagt merke til i utlandet. På dagtid er det senket under bakken, og kvelden heves det ved hjelp av et hydraulisk system. Toalettene finnes også i versjoner som passer både kvinner og menn. Foto: Albin Olsson (CC 3.0)

Bergenserne kommer til å bruke Nygårdsparken som samlingspunkt på varme sommerdager. De kommer følgelig til å drikke alkohol og urinere i busker og bakgårder. Å forby det, er nytteløst. Løsningen må være å få installert noen offentlige toaletter, i det minste noen festivaltoaletter som en midlertidig løsning.

Alternativet er at det fortsetter som i dag.

Den samme tilnærming kan man ha til søppelet som flyter etter en festkveld. Det er trist at ikke folk kan rydde opp etter seg, men noen store konteinere kunne helt sikkert gjort problemet mindre. Når søppelspannet er fullt, er terskelen høy for å ta med posen hjem.

Man kan irritere seg over forsøpling og urinering, eller man kan finne en løsning på problemene.