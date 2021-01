Analoge medmennesker i en digital tidsalder

Godt nyttår fra hjemmekontoret, med ønske om mer menneskelig kontakt i 2021!

Robert Lohnes tips for 2021 er at vi ikke ser oss blind på de tekniske aspektene ved hjemmekontoret, men heller fokusere på å være medmennesker. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Robert Lohne Leder Innovasjon og Forbedring, Karabin

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Når historien om 2020 og ikke minst digitaliseringen av arbeidslivet skal skrives, vil det finnes et skille før og etter 13. mars 2020. Dagen Norge stengte, og både skoler og arbeidslivet fikk et sjokkmøte med Teams og Zoom.

For store deler av norsk og internasjonalt arbeidsliv har de siste ni månedene vært en reise i det å gå fra fysiske møter til virtuelle møter, og det er skrevet mye om blant annet effektiv oppgavestyring i digital samhandling. Tidligere startet et møte med at noen skal hente kaffe, noen er for sen fra forrige møte og ikke minst den evinnelige runddansen med å finne rett overgang til skjermer og videokonferanseutstyr. Nå minner vi en kollega på at «du er mutet», spør om ting som «hører dere meg?» og ikke minst, klassikeren, «ser dere skjermen min nå?»

Langsomt ble vi vant til det.

Les også Ekspertene om psykisk helse under pandemien: – En utfordrende tid for ledere

Noe som har slått meg den siste tiden, er de små tingene som kanskje er lett å glemme i overgangen fra analoge til digitale møter. Min erfaring med digital samhandling det siste året er at effektiviteten ikke nødvendigvis er det vi mister. Det som er lettere å miste, er medmenneskelig interaksjon.

Vi tenker kanskje ikke over det før vi sitter der på Teams og skal presentere vanskelige ting, men i interaksjonen med andre mennesker; det være seg prosjektmøter, presentasjoner til større grupper, eller det å ha en samtale med en kollega eller ansatt som sliter – er vi svært avhengig av visuelle hint og kroppsspråk.

Det viser seg at vi har mistet noe – de fem minuttene i starten av møtet, den uformelle praten. I det digitale er vi utålmodige når det har gått 30 sekunder og Teams-møtet ikke har startet.

Det kan bli ensomt på hjemmekontoret. «La oss ta oss tid til å spørre hvordan det går», skriver Robert Lohne. Foto: Thomas Brun (illustrasjonsbilde)

Hva er det jeg savner? Blikkontakten – det å kunne reagere på ansiktsmimikk, kroppsspråk og kunne «lese rommet». Når jeg presenterer noe til en gruppe, pleier jeg å la blikket sveipe rundt for å lese kroppsspråk og søke blikkontakt for å se hvordan det jeg sier blir oppfattet og kunne tilpasse meg.

Når jeg er usikker, er det fint å få et smil fra en av tilhørerne – noen å hvile blikket på. Kanskje var det noe som ikke helt ble oppfattet; var det noen som synes dette var rart eller ble de irritert? Mye av dette faller bort eller blir vanskelig når man har et lite galleri med video av ymse kvalitet og noen som har slått av kameraet.

Mitt tips for 2021 er derfor at vi ikke ser oss blind på de tekniske aspektene ved hjemmekontoret og alle verktøyene vi har blitt kjent med i 2020. La oss ikke glemme å være medmennesker, å være rause.

Jeg har selv vært åpen om å slite med psykisk sykdom, og vi vet etter hvert litt om hva det fører til i form av fravær. Min egen erfaring, og tilbakemeldinger fra kolleger og venner, er at det ikke har blitt noe enklere i 2020.

La oss ta oss tid til å spørre hvordan det går. Ta den digitale kaffepausen og snakk om løst og fast innimellom alle meldingene om at «jeg må videre i neste møte» og «ser dere skjermen min».

Vær rause med hverandre. Vi har alle sett hvordan barn har gjort sitt inntog på hjemmekontoret, både før og etter korona. La oss møte det med et smil, med tålmodighet. La oss møte de som bor alene og de som sliter med sosial angst eller synes det er ubehagelig å se seg selv på skjermen.

Det trenger ikke være så store ting. La oss begynne med å hilse på hverandre, gi hverandre et lite smil innimellom, et spørsmål eller en hyggelig kommentar. Avslutt møter med å takke for møtet og si ha det i stedet for at alle bare forsvinner ut.

Sist, men ikke minst – verden er ikke et Teamsmøte vi kobler oss av og på. Det skader ikke å si hei, takk og ha det bra til de som tross alt har stått i frontlinjen mens vi andre har vært på hjemmekontor.

Godt nyttår fra hjemmekontoret, med ønske om mer menneskelig kontakt i 2021!