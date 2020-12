Det store flertallet vil ha strenge vilkår for asylsøkere

Svakt fra Jens Kihl om innvandringsmotstand.

SSB-rapporten om holdninger til innvandrere er dårlig nytt for håpefulle migranter og asylsøkere, ikke for Frp, mener John Ludvig Larsen. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

John Ludvig Larsen Paradis

I BT 16. november har Jens Kihl en skuffende svak artikkel om innvandringsmotstanden i Norge.

I artikkelen blander han sammen arbeidsinnvandrere, asylsøkere og migranter og bruker fellesbegrepet der det passer med hans meninger, og fremsetter sine argumenter på de enkelte felt uten å presisere hvilken av gruppene han da sikter til.

Innvandring, i betydningen arbeidsinnvandring, er nødvendig for mange områder og arbeidsfelt i Norge, for eksempel fiskeværet Værøy i Lofoten eller byggingen av boliger og av Bybanen i Bergen.

Nordmenn er de siste 30 årene gradvis blitt bortskjemte og vil ikke arbeide i såkalte «manuelle» yrker med tung arbeidsbelastning og ser gjerne at slike oppgaver faller på innvandrere. Det er derfor ikke rart at innvandringsmotstanden er på retur.

Når det gjelder retten til varig opphold i Norge for flyktninger og asylsøkere, er forholdet noe ganske annet. Som Kihl selv refererer til, er det 20 prosent som mener anledningen til dette bør bli vanskeligere, mens 56 prosent vil ha det samme og meget strenge regime som gjelder i dag.

Dette er ikke et mindretall, men et tre fjerdedelers flertall, og det er dårlig nytt for håpefulle migranter og asylsøkere.

Bakgrunnen er meget enkel: Den økonomiske situasjon i Norge er dårlig for minst ti prosent av befolkningen. Beregningsutvalgets rapport, som nettopp er offentliggjort, viser i 2019 en samlet årlig utgift pr. bosatte flyktning på 754.900 kroner.

Mange nordmenn kunne ønske seg et tilsvarende budsjett.