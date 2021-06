Tilliten til myndighetene forvitrer

Når regjeringen tilbyr stortingspolitikere vaksine, faller tilliten som et steinras i en vestlandsfjord.

Tilliten til regjeringen, her representert ved justisminister Mæland, statsminister Solberg og helseminister Høie, var høy i starten av pandemien. Men etter flere urettferdige tiltak har den sunket drastisk, mener innsenderen. Foto: Heiko Junge / NTB

Bjarne Vandeskog Sosialantropolog

Tillit er en av de viktigste sosiale kapitaler et samfunn kan ha. Når tilliten i befolkningen er høy, går det meste bedre enn når den er lav. I begynnelsen, da Norge håndterte pandemien godt, hevdet myndighetene at det var fordi tilliten i befolkningen var høy. De skrøt som om den høye tilliten var deres fortjeneste.

Nå har skrytet stilnet, tilliten til myndighetene synker og folk er leie av irrasjonelle, forvirrende og ineffektive pålegg. Når regjeringen attpåtil tilbyr stortingsrepresentantene vaksiner foran helsepersonell og sårbare mennesker, faller tilliten som et steinras i en vestlandsfjord.

Rettferdighet er en av tillitens viktigste fundamenter og i begynnelsen av pandemien appellerte myndighetene sterkt til vår rettferdighetssans. Håndteringen skulle være en dugnad. Alle skulle bidra likt. Men slik ble det ikke; noen har konsekvent båret mye større byrder enn andre.

Bjarne Vandeskog forsker på maritim sikkerhet og er spesielt opptatt av sikkerhet og tillit. Foto: Abbi Vandeskog

Restaurantene har blødd i et helt år mens verfts- og byggebransjen har fått importere arbeidere etter behov; unge kunstnere har ingen steder å opptre mens de gamle institusjonene får millioner for å holde stengt; toppidrettsutøvere som har konkurrert i utlandet slipper karantenehotell, men ikke sjøfolk som har vært isolerte ute til havs i fire uker.

Listen over urimelige forskjellsbehandlinger er like lang som det siste vonde året, og vaksineringen av stortingsrepresentanter er den symptomatiske dråpen. I seg selv ikke en stor sak, men som symbol på den store mengden urettferdige beslutninger, har den kritisk innvirkning på tilliten til myndighetene.

Det er høy tillit i en befolkning når de fleste oppfører seg tillitsverdig. Å være tillitsverdig vil si at man oppfører seg «skikkelig», og i Norge er rettferdighet en av de viktigste kriteriene på skikkelig oppførsel. Til tross for at de økonomiske ulikhetene øker, forventer de fleste av oss at andre vil være rettferdige mot oss samtidig med at vi vil være rettferdige mot dem. Men ikke alle har lært dette budet.

Noen tror de er bedre eller viktigere enn andre, og at de «fortjener» å få mer av livets goder. De finnes overalt, men det en overvekt av dem i maktposisjoner og i de øvre sosioøkonomiske lagene.

Noe av det viktigste vi mennesker gjør i våre relasjoner til andre, er å bestemme om vi kan ha tillit til dem. Det vil si at vi kontinuerlig revurderer om de andre vil komme til å oppføre seg tillitsverdig i den nærmeste fremtid.

Å gjøre korrekte bedømmelser er ekstremt viktig; tar man feil og har for mye tillit, risikerer man å bli lurt. Har man for lite tillit, kan man mistro folk som man burde stolt på og dermed selv fremstå som lite tillitsverdig. Det er også viktig i et samfunnsperspektiv fordi jo dyktigere alle i befolkningen er til å gjøre korrekte bedømmelser, dess mer belønnes tillitsverdige handlinger. Samtidig hindrer man at de som ikke er tillitsverdige tjener på å lure noen.

Å bedømme tillitsverdighet er imidlertid vanskelig fordi det krever at man klarer å svare på tre ganske ulike spørsmål:

1) Har de andre gode eller dårlige intensjoner: Vil de meg vel, er de likeglade eller ønsker de å skade meg?

2) Er de kompetente: Har de evner og ressurser til å gjennomføre sine intensjoner?

3) Er de ærlige om sine intensjoner og sin kompetanse?

Høy tillitsverdighet er avhengig av alle tre dimensjonene. Det er ikke tilstrekkelig at noen har gode intensjoner hvis de ikke er i stand til å oppføre seg skikkelig og gjøre det som er godt for oss. Velmenende, men udugelige mennesker kan man dessverre ikke stole på.

Den store utfordringen er altså å komme frem til korrekte svar slik at man klarer å skille de som har gode intensjoner, er kompetente og ærlige, fra dem som ikke er det.

I tiden etter andre verdenskrig erfarte innbyggerne i Norge at myndighetene stort sett hadde gode intensjoner, var kompetente og ærlige. Myndighetene hadde ennå ikke gått i lære hos pr--firmaer og begynt med «nytale» og «spinn». De hadde ikke lært å late som om de hadde gode intensjoner når de ikke hadde det. Fordi myndighetene stort sett var tillitsverdige, ble også befolkningen, stort sett, i stand til å bedømme deres tillitsverdig på korrekt vis.

Koronahåndteringen har vist at vi nå må revurdere våre bedømmelser – at vi ikke lenger kan ta for gitt at myndighetene er tillitsverdige.

I det siste året har det vært altfor mange tilfeller av systematiske og grove skjevfordelinger til at vi kan være sikre på at myndighetene har hatt gode intensjoner om å fordele byrdene på rettferdig vis. Og selv hvis man skulle mene at de har hatt gode intensjoner, er det åpenbart at de ikke har vært kompetente til å oppnå det.

Og mest problematisk av alt – det blir stadig tydeligere at de ikke er ærlige.

Da statssekretær Lars Jacob Hiim i Justis- og beredskapsdepartementet ble konfrontert med urimeligheten i at stortingsrepresentantene tilbys vaksiner før alle helsearbeidere er fullvaksinerte, svarte han at «det stemmer ikke (...) Vi har hele tiden prioritert vaksinering av helsepersonell i pasientnært arbeid (...) Det har vi kommet godt i gang med».

Statssekretæren innrømmer altså at vaksineringen av helsepersonell ikke er ferdig, samtidig med at han benekter det. Nærmere en åpenbar løgn er det vanskelig å komme.

Det var uunngåelig at håndteringen av viruset ville bli vanskelig, men det var ikke uunngåelig at den skulle bli fragmentert, forvirrende, ineffektiv og urettferdig. Allerede i august 2020 hadde norske myndigheter tilgang til den kunnskapen de trengte for å sikre en mer rettferdig håndtering, men de har konsekvent valgt å la være å lære av den.

I denne pandemien er ikke hovedtrusselen lenger at helsevesenet skal bli overbelastet. Tillit bygges langsomt opp, men kan forsvinne på et øyeblikk. Nå er den største trusselen at tilliten, som er bygget opp over mange generasjoner, skal forvitre.