En utelukkende nettbasert helsetjeneste er ikke i stand til å gi samme kvaliteten som en fastlege.

Det er bra at BT i sin leder 3.8. fokuserer på at det bør være enkelt å få helsetjeneste i Norge. Imidlertid er det andre faktorer som er viktige for pasienten. Det er tillit til legen og kvaliteten på helsehjelpen.

Jeg har jobbet som allmennlege i Bergen 20 år og hatt 60.000 konsultasjoner med pasienter. Jeg har og vært på hjemmebesøk, hatt telefoner med pasienter, og de siste årene også hatt e-kontakter og e-konsultasjoner via Helsenorge.no. Jeg har således allerede en rask og digital tjeneste. En del bekymringer blir også raskt avklart av mine helsesekretærer, eventuelt etter noen ord med meg.

Som fastlege er jeg opptatt av at mine pasienter både skal få helsehjelp til rett tid, av god kvalitet, og på rett nivå, ved for eksempel henvisning til andre spesialister. Jeg må være tilgjengelig for akutt og alvorlig sykdom. Da kan de være at andre må vente noen dager. Fastlegen må altså evne å ha to tanker i hodet samtidig: kvalitet og service. Og jeg synes vi klarer det ganske bra ved vårt legekontor.

Det har lenge vært private tilbydere av legetjenester i Norge, nå også via nett. Aktørene legger vekt på at de bare er et tastetrykk unna og sparer pasienten for tid. Jeg synes det er slående lite omtale av kvaliteten på kommunikasjonen og tilliten i deres omtaler. Fastlegene i Norge scorer høyt på tilfredshetsundersøkelser. Dette er mye på grunn av at kontakten er direkte og personlig. Kommunikasjon mellom mennesker er bedre ved direkte møte enn via nett og telefon alene.

Jeg spør ofte mine pasienter om deres vurdering av service og kvalitet på kontoret. Svaret er ofte at pasienten først og fremst ønsker å bli sett, hørt og få forklaringer på plagene og behandlingen.

Jeg har vært fastlege for mine pasienter i opptil 15 år. Dermed blir jeg den eneste helsearbeideren som har fullt overblikk over hver pasient sin sykehistorie, medisiner, allergi og alt det som kreves for å gi en god og trygg helsehjelp. Det er kvalitet, det. Derfor er en utelukkende nettbasert helsetjeneste mindre i stand til å gi samme kvaliteten. Og dette tror jeg de fleste pasienter ser.