Vi tabbet oss ut og bosatte oss i sentrum

Vi er en gruppe borgere som oversees på det groveste.

Publisert Publisert Nå nettopp

INGEN HENSYN: Jeg vil se de som har kjempet for regelendringen, argumentere for at gevinsten med å fjerne bilene fra gateplanet er stor nok til at målet helliger middelet, skriver innsender. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Debattinnlegg

Henrik Reiersen Stølen, Sandviken

Så er det altså en realitet: Muligheten for to sonekort pr. boenhet fjernes fra 1. april, også for de 248 eksisterende beboere som har benyttet seg av denne muligheten.

Jeg skrev til BT i fjor i anledning dette forslaget, men mine, og mange andres, forholdsvis godt tuftede argumenter, gikk upåaktet hen.

Forslaget er vedtatt i bystyret og lar seg nok vanskelig reversere med det første.

Når det bare er 248 boenheter (les: familier) som rammes, er det ikke så rart at det ikke avstedkommer store overskrifter og heftige TV-debatter.

Hadde vi visst dette da vi kjøpte hus i 2013, ville vi prioritert å finne et med minst en privat parkeringsplass. Vår hverdag er slik at vi trenger to biler, som svært mange andre, men vi har tabbet oss ut, og bosatt oss i sentrum.

Vi er en liten gruppe borgere som overkjøres på det groveste, og det er vanskelig å bli hørt. Men vi kan ikke bare legge oss ned og gi opp.

Vi snakker altså om 248 biler, fordelt fra Minde til Nyhavn, fra Fjellsiden til Solheim. Uten å ha snakket med majoriteten av disse beboerne, vil jeg mene det er opplagt at mange av dem ville svart «nei», dersom de ble spurt om de ville flyttet til sitt nåværende hjem under det nye regimet.

Trym Aafløy (FNB) har i dette tilfellet helt rett: Regelendringen burde ikke ramme dem som allerede har to sonekort, og som dermed har innrettet bilparken og livet deretter.

Det kan argumenteres for og imot denne regelendringen. Jeg kan også se poenget med å beskytte seg mot den rent hypotetiske faren for at tusenvis av boenheter plutselig skulle finne ut at de trenger et ekstra sonekort hver, med de komplikasjonene dette ville medføre.

Vi har ønsket å klare oss uten sonekort nummer to ganske lenge, men pr. dags dato går det ikke for oss.

For meg ser det ut til at prisen på sonekort nummer to har vært – og er – en svært effektiv måte å regulere antallet på.

Det er ikke mange som tar på seg den ekstrautgiften det er å disponere to biler i boligsonene, faktisk bare 248. Skru opp prisen enda litt, så hadde kanskje enda flere valgt det bort.

Men å fjerne muligheten helt, også for dem som allerede har valgt å benytte den, er en inngripen som umulig kan være fullt ut gjennomtenkt av dem som har fattet dette vedtaket.

Jeg ønsker å se Thor Haakon Bakke (MDG), og andre som har kjempet for regelendringen, stå rakrygget og argumentere med overbevisning for at gevinsten med å fjerne 248 biler fra gateplanet, er stor nok til at målet helliger middelet.

Det vil være en komplisert øvelse, skulle jeg mene, men de kan da i det minste gjøre et forsøk.

Publisert Publisert: 17. februar 2020 18:55