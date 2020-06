Ta vare på norske sjøfolk

Vi trenger deres kompetanse.

Sjøfolkene som har ytt alt de kan, ender i permittering eller mister jobben. Det er så til de grader ufortjent, skriver Mons Aase i DOF. Bildet viser supplybåter for oljeindustrien som lå til kai i Bergen sentrum i slutten av april. Foto: Bjørn Erik Larsen

Debattinnlegg

Mons Aase konsernsjef i DOF ASA

DOF driver en flåte på 70 offshoreskip med cirka 2000 sjøfolk, hvorav cirka 550 er nordmenn. Skipene opererer over hele verden.

Etter koronautbruddet har mange yrkesgrupper - helsearbeidere, butikkmedarbeidere og andre - gjort en fremragende innsats og fått fortjent hyllest fra oss alle.

Også våre sjøfolk fortjener vår oppmerksomhet. De har maktet å opprettholde driften, og uselvisk ytt mer enn noen kunne forestille seg.

La meg nevne et par eksempler: Under et mannskapsskifte i Angola, satt våre ansatte tre uker i isolasjon på hotellrom, før lokale myndigheter ga dem tillatelse til å gå om bord. De som var om bord, forlenget perioden sin fra fire til fjorten uker.

I Brasil har sjøoffiserer vært i isolasjon på hotell, før de kunne gå om bord og lede sine mannskaper.

Mons Aase, konsernsjef i Dof ASA. Foto: Jan M. Lillebø (arkiv)

Oljeprisen har kollapset, og behovet for båter er redusert. Opplag blir konsekvensen. Sjøfolkene som har ytt alt de kan, ender i permittering eller mister jobben. Det er så til de grader ufortjent.

Her hjemme har vi måttet leve med noen begrensinger, som å jobbe fra hjemmekontor og ikke kunne besøke familiemedlemmer på sykehjem.

Hvor mange av oss ville reist til Angola i tre ukers isolasjon, for å hjelpe firmaet vi jobber i? Denne innsatsviljen er etter min mening unik for våre sjøfolk.

Vi bør nå gjøre alt for å ta vare på norske maritime arbeidsplasser og sjøfolk, selv om kostnadene er høye. Vi trenger deres kompetanse. Det er den viktigste faktoren som har ført til at Dof og våre konkurrenter er blitt verdensledende i vår bransje!

Norge har hatt stor nytte av at offshore-rederiene har satset på å ha mange nordmenn på skipene. Også for norske verft, skipsmeglere og utstyrsleverandører har det vært viktig. Flere norske leverandører har slik blitt verdensledende på sine områder.

Også i fremtiden skal Norge leve av havet. Å ta vare på sjøfolkenes kompetanse er avgjørende, for at vi skal lykkes.

Det er mange som kan bidra:

Norske oljeselskaper ved å verdsette norske sjøfolks kvalitet.

Myndighetene ved en midlertidig økning av refusjonsordningen for norske sjøfolk. Det vil holde flere i jobb og totalt sett lønne seg for staten, fordi man unngår mange oppsigelser.

Rederiene ved å beholde så mange nordmenn som mulig i sine flåter.

Jeg oppfordrer alle til å gjøre sitt ytterste for å verne om våre fantastiske sjøfolk.