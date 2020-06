En ubehagelig sannhet

Norsk Tipping forsøker å så tvil om både min og Lotteritilsynets troverdighet.

Debattinnlegg

Morten Klein Investor og gründer

Norsk Tippings kommunikasjonsdirektør forsøker i et innlegg i BT 25. mai å bagatellisere det statlige selskapets ansvar for økt spilleavhengighet i Norge. Hun forsøker også å så tvil om troverdigheten til både Lotteritilsynet og undertegnede.

Lotteritilsynets ferske undersøkelse viser at antall spilleavhengige i Norge øker, og at Norsk Tippings spilltilbud igjen topper listen over spill med høyest andel problemspillere.

Samtidig har antall problemspillere hos utenlandske spillselskaper gått ned med fem prosent siden 2015. Det er den ubehagelige sannheten PR-sjefen nekter å erkjenne.

Norsk Tipping og jeg har ofte vært uenige om hvordan norsk spillpolitikk bør organiseres. Imidlertid deler vi begge et genuint ønske om å beskytte sårbare spillere.

Effektive tiltak mot spillavhengighet forutsetter at de største aktørene i markedet samarbeider om tiltak, slik vi har lykkes med i Sverige og Danmark.

I mai i fjor kontaktet jeg Norsk Tipping-sjef Åsne Havnelid og foreslo et slikt samarbeid. Hun takket dessverre nei. I lys av de dystre resultatene fra Lotteritilsynets siste undersøkelse, vil jeg gjenta invitasjonen.

Vi kan gjerne fortsette debatten om norsk spillregulering i mange år fremover, men det utelukker ikke et samarbeid om å beskytte sårbare spillere og forebygge spillavhengighet.