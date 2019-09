Bybanens fremtid er sikret økonomisk

Det er nå bare lokale krefter, med Høyre og FnB i spissen, som kan ødelegge.

SIKRET FREMTID: Per-Arne Hvidsten Larsen, gruppeleder i Bergen Venstre, mener Bybanens fremtid er sikret økonomisk. Marita Aarekol

Per-Arne Hvidsten Larsen Bystyrerepresentant for Venstre i Bergen

Bybanens fremtid er nå takket være Venstre sikret økonomisk av regjeringen (se avtalen). Lokale krefter som Høyre og FnB kan selvsagt ødelegge alt etter valget, men da kan de ikke lengre skylde på regjeringen. Vi som ønsker mer bybane i Bergen må stå sammen om å få det til, ikke spre myter og usikkerhet.

Som miljøparti har vi i Venstre hele tiden vært på lag med Sosialistisk Venstreparti når det gjelder spørsmål om Bybanen, men på fredag bommer dessverre SVs ellers etterrettelige Marthe Hammer på fakta i sitt innlegg i BT. Hun kaller de 1,3 milliardene ekstra fra regjeringen for «luftpenger» og skriver at regjeringen kan komme til å kreve at kommunen dekker 20 prosent av fremtidig Bybane-utbygging.

Det er beviselig feil, i og med at avtalen som gir Bergen så mye penger eksplisitt sier disse prosjektene ikke skal ha kommunal finansiering. Avtalens punkt fire omtaler lokal egenandel, men sier også eksplisitt at dette ikke gjelder 50/50 prosjekter, som Bybanen. Erna poengterte også dette i talen sin.

Bybanen til Åsane var sikret finansiering gjennom bompengeavtalen vi nylig vedtok, og fikk nå ekstra 800 millioner. Bybanen til Sandviken og Åsane er valgt som neste byggetrinn i byvekstavtalen som staten har tilbudt Bergen, et tilbud de understreker står ved lag, og som bystyret i Bergen har takket ja til.

Så trygge er pengene at staten i avtalen lover å opprettholde tilbudet i kroner og øre selv om vi reduserer kostnadene i byvekstavtalene, og Samerdselsminister Jon Georg Dale understreker til Aftenposten at om kostnadene ved kollektivutbygging blir dyrere enn antatt så er det likevel andelen som gjelder. Om Bybanen blir dyrere, blir det mer penger fra staten.

Det er nå bare lokale krefter, med Høyre og FnB i spissen, som kan ødelegge. Det kan de selvsagt klare, men det vil ikke være regjeringens feil og det vil ikke skyldes den nye avtalen med friske midler til Bybanen. For oss som ønsker mer Bybane, og der er virkelig Venstre og SV på lag, gir avtalen utelukkende et bedre utgangspunkt enn før. Det bør vi omfavne, og ikke la bompengemotstanderne og Høyre late som noe annet.

