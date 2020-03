Fem tiltak som kan hindre konkursbølge

Med null omsetning og ubetalte regninger, er bedrifter sjanseløse til å klare seg gjennom krisen.

En fersk undersøkelse viser at åtte av ti bedrifter i Vestland fylke har gjennomført, eller kommer til å gjennomføre permitteringer. Geir Mikalsen (bildet) har fem forslag om tiltak som bør iverksettes nå. Foto: Odd Mehus

Debattinnlegg

Geir Mikalsen Markeds- og kommunikasjonssjef i Bergen Næringsråd

I Bergen Næringsråd snakker vi daglig med fortvilte bedriftsledere i alle bransjer.

Små og mellomstore bedrifter med god økonomi er i løpet av et par uker slått paddeflate. Ringvirkningene forplanter seg i rasende tempo.

Regjeringen har handlet raskt og kommet med flere gode tiltak. Mange bedrifter med store muskler har fått et pusterom og hjelp på veien. De ringer oss, de også, med triste beskjeder om at de må permittere. Men de går ikke konkurs.

Verre er det med de små og mellomstore bedriftene som har fått inntektene revet bort over natten. De må stenge dørene og sende alle ansatte til NAV.

Regninger til husleie og faste kostnader kommer som før. Utsettelse av avgifter hjelper ikke særlig, for regnskapet vil gå i minus uansett. Å gå til banken for å be om mer lån er som å be om en mer langsom død.

Bedriftene som nå står på kanten av stupet sysselsetter flesteparten av våre arbeidstakere. De har en avgjørende betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og ringvirkninger til andre næringer.

I den kommende krisepakken på fredag er det viktig at regjeringen strekker ut en hånd til disse bedriftene.

Fem hovedtiltak er nødvendig:

Fritak for innbetaling av skatter og avgifter. Inndekning av faste kostnader. Flere målrettede tiltak for bransjer i akutt krise. Inndekning av lønn til ansatte fremfor støtte til permisjon, i første rekke for oppstartsbedrifter. Iverksette ordninger gjennom virkemiddelapparatet som eksempelvis Innovasjon Norge og Investinor.

Direkte driftsstøtte er det eneste som kan forhindre konkurser i hopetall. Små og mellomstore bedrifter har stengt dørene etter pålegg fra myndighetene. Med null omsetning og ubetalte regninger er de sjanseløse til å klare seg gjennom krisen.

Vi ser ingen grunn til å klage på politikerne våre. De jobber døgnet rundt i et ekstremt krevende og uoversiktlig landskap. Mange gode tiltak er kommet. Men det er nå avgjørende for hele vår fremtid at det kommer mer.