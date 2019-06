Har du barn som spiller dataspill? Gratulerer!

Ski og fotball er bedre enn spill, mener foreldre. Jo mer ungene svetter på gresset, dess mer fornøyde er vi.

ENGASJERE SEG: Foreldre må bry seg mer om ungenes spilling. Sette av fem minutter ved middagsbordet og spørre: «Skjedde noe spennende i spillet?» skriver Kris Leslie Munthe. byoutline Geir Martin Strande (arkiv)

Kris Leslie Munthe Skribent, Barnevakten

Omtrent alle barn spiller dataspill. Likevel har mange voksne en tilnærming som om dette er noe fremmed eller noe barna kunne ha vært foruten. En slik innstilling kommer verken foreldre eller barna til gode.

Har du barn som spiller dataspill? Gratulerer! Da har du en deltaker i det som sannsynligvis kan sies å være Norges mest utbredte hobby i antall deltakere. 96 prosent av alle gutter og 63 prosent av jenter mellom 9 og 18 år spiller dataspill.

Kris Leslie Munthe, skribent og spillanmelder i Barnevakten. byoutline Privar

Kun 18 prosent av barn opplever at foreldre er ganske eller svært interessert i spillene de spiller. Mange foreldre går dermed glipp av en enorm sjanse til å engasjere seg i noe som har stor betydning for mange barn.

Det betyr ikke at foreldre nå skal droppe klesvasken og matlagingen fordi de i stedet skal sitte konstant med barna når de spiller. Men vi voksne må begynne å snakke med og ikke bare til barna om skjermbruken deres. Vi er derimot gode til å si ifra når nok er nok.

Ski og fotball er bedre, mener mange foreldre. Jo mer ungene svetter og beveger seg på gress- og snøkledde sletter, dess mer fornøyde er vi. Kanskje nettopp derfor opplever 71 prosent av barna at foreldrene er mer interessert i fritidsaktivitetene deres utenom dataspillingen.

Samtidig behøver det ikke alltid å være en motsetning mellom spillinteresse og fysisk og organisert aktivitet. Barn har et naturlig behov for å være i bevegelse når de er små. Undersøkelser viser at barn med høyt aktivitetsnivå også kan ha høyt skjermforbruk. Selv om barn i økende alder beveger seg for lite i henhold til nasjonale standarder, så har også de samme tendensene vært der for fjorten år tilbake, i en tid der medieomfanget og spillutvalget ikke var så utbredt som i dag. Så skjermbruken kan ikke ta hele skylden alene for at mange barn er altfor stillesittende.

Barn er selvfølgelig avhengig av voksne som er med på å lage gode rutiner, så spillingen ikke skal ta helt av. Men vi må samtidig ta innover oss at spill er mer enn bare tidsfordriv. Dataspill er en del av livet.

Les også – Speling er ikkje eit problem i seg sjølv

Det er på internett og dataspill mange barn tilbringer tiden sin. De lærer mye om samspill, språk, lagarbeid og strategisk tenkning. Mange av dagens spill er sosiale, hvor man har vennelister og kan chatte med kjente. Spill er noe som gir fellesskap på tvers av kjønn og interesser.

Når Kari som elsker fotball møter Petter i klassen som elsker gitar, kan de samarbeide i et onlinespill, til tross for totalt motsatte interesser.

Baksiden er utfordringene som oppstår. Organiserte fritidsaktiviteter og skolegården er voksenregulert, spillverden er ikke det. Kun ett av tre barn sier fra til foreldre om negative nettopplevelser. Samtidig vet vi at 28 prosent av barn opplever mobbing på internett, spill eller i mobil.

Temperaturen kan bli høy, ord kan bli forvekslet i kampens hete, noen kan bli utestengt fra vennegrupper i spill, eller kanskje man er den som alltid blir valgt sist til laget, fordi man ikke er god nok eller populær nok.

Spill må derfor inn på foreldres radar. Vi må engasjere oss mer, spørre og være nysgjerrige. Sett av fem minutter ved middagsbordet. Skjedde noe spennende i spillet? Hva handler spillet om? Hvem spilte du med? Var det hyggelig, eller opplevde noe som du synes var utfordrende?

Slike spørsmål kan vi stille barna. I stedet for bare å påføre skam og mase på tiden, må vi også snu på det og påpeke det positive med det barna gjør. Det er helt nødvendig at vi tar det opp som tema på foreldremøter og i hjemmet, slik at barna våre kan ha det bedre med hverandre på internett.

Dette gjør vi allerede med alt annet barn foretar seg i den fysiske verden, vi kan ikke være dårligere i den virtuelle verden.

Publisert 29. juni 2019

