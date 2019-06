Slå karakterene sammen!

NORSK-KARAKTER: Flere av norskkarakterene bør kombineres på vitnemålet, mener Casper August Friele Faye. byoutline NTB Scanpix

Casper August Friele Faye Avgangselev Amalie Skram

Landets millenniumsgenerasjon fikk forrige uke vitnemålet sitt etter 13 års skolegang.

Det betyr slutten på det vante, trygge og komfortable og starten på en ny ukjent tilværelse.

Tallene skrevet i høyre kolonne på papiret vi fikk utdelt vil være skjebnesvangert i mange år fremover, resten av livet for mange.

Casper August Friele Faye byoutline Privat

Et typisk vitnemål fra en studiespesialiserende linje i dag består av 24 karakterer fordelt på eksamen, fellesfag og valgfag. I eksamensperioden i 3. klasse er det mulig å måtte ha hele tre eksamener basert på norskfaget, noe som fører til totalt seks karakterer i faget på vitnemålet.

At norskfaget, som utgjør omtrent 15 prosent av undervisningen, skal kunne tillegges så mye som en fjerdedel av vitnemålskarakterene, mener jeg blir for mye. Ja, det er viktig at vi lærer om språkarven vår, men når disse karakterene kan bidra til å ødelegge fremtiden for dem som ikke stiller veldig sterkt i faget, mener jeg dette blir feil.

Den subjektive vurderingsmetoden i faget gjør det også spesielt vanskelig å rettferdiggjøre dets store påvirkningsevne på det endelige karaktersnittet.

Utsagn som «Håper sensor liker skrivemåten din» og «Jeg skriver tekstene mine sånn som jeg vet læreren min liker det», har jeg selv hørt flere ganger i gangene på Amalie Skram videregående skole, hvor jeg selv fullførte 3. klasse i år.

Dette gir følelsen av at et fag, kombinert med uflaks, kan ødelegge for elever som prøver å søke seg inn på høyere utdanning.

På bakgrunn av dette mener jeg derfor flere av norskkarakterene bør kombineres for å unngå at faget blir overrepresentert på vitnemålet.

Publisert 27. juni 2019 07:02

