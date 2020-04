En hilsen fra oss her inne til dere der ute

De mest alvorlig syke koronapasientene er krevende å behandle.

Publisert Publisert Nå nettopp

Våre koronapasienter på intensivavdelingen er ikke spesielt gamle, de har kanskje en diagnose fra før, men alle har frem til nå ført et aktivt liv, mange er i full jobb, og noen har ansvar for mindreårige barn, skriver intensivlege Leonie Schwarz og intensivsykepleier Synnøve Huglen. Foto: Katrine Sunde

Debattinnlegg

Leonie Schwarz, intensivlege, Synnøve Huglen , intensivsykepleier Haukeland Universitetssjukehus

Vi hadde vakt på Intensivavdelingen på Haukeland sykehus i helgen, og har snakket med mange av dere på telefon. Og vi er svært imponerte over dere!

Dere har store bekymringer; en av deres kjære er innlagt på intensivavdelingen med alvorlig sykdom, mange av dem med lungesvikt på grunn av koronainfeksjon. Dere har mange spørsmål, og vi har bare få svar.

Sånn er det ofte når man driver med intensivmedisin, men nå er det ennå litt verre, fordi det er så mye med denne nye sykdommen vi ikke har kunnskap om ennå. I tillegg er noen av dere syke selv, i isolasjon eller i karantene, noen er permitterte eller har mistet jobben, noen har økonomiske bekymringer, og alle går en usikker fremtid i møte. Det er ikke lett å ta en dag av gangen for tiden.

Intensivsykepleier Synnøve Huglen (f.v) og intensivlege Leonie Schwarz Foto: Privat

Likevel er dere alle tålmodige og hyggelige med oss, og ikke en eneste gang har sorg, angst eller frustrasjon gått utover oss i andre enden på telefonen. Tvert imot - aldri før har vi fått så mange komplimenter av folk vi aldri har møtt!

Vi savner dere pårørende her på sykehuset, og vi gleder oss til den dagen dere kan komme på besøk igjen og lyse opp tilværelsen til pasientene våre.

Når vi snakker med kollegaer andre steder i inn- og utlandet så blir vi også klare over, at vi er spesielt heldige her i Bergen for tiden - både vi helsepersonell, våre pasienter og dere pårørende. Vi er ikke blitt overveldet, og vi kan fremdeles gi behandling på samme standard som vanlig. Vi måtte strekke oss de siste ukene, men vi er ikke utslitte og vi har ikke brukt opp alle ressursene våre.

Les også Innlagte på akuttmottaket kan bli isolerte i inntil 16 timer i påvente av koronasvar

De mest alvorlig syke koronapasientene er krevende å behandle; de trenger både mye tid, spesialkompetanse, avanserte apparater, en rekke medikamenter og et godt samkjørt team rundt seg. Men når alt dette er på plass, så ser vi nå etter hvert at det kan gå bra med flere av disse som er hardest rammet av sykdommen.

Vi synes det er veldig viktig når vi diskuterer hvor store ofre samfunnet skal bringe i tiden fremover, at vi ikke bare ser på dem som dør av koronasykdom, men at vi også ser på hvem vi kan redde. Så lenge helsevesenet ikke kneler.

Våre koronapasienter på intensivavdelingen er ikke spesielt gamle, de har kanskje en diagnose eller to fra før, men alle har frem til nå ført et aktivt liv, mange er i full jobb, og noen har ansvar for mindreårige barn.

Les også Slik behandler vi intensivpasienter

De fleste av våre pasienter er ikke blant dem som har vært omtalt som «samfunnets mest sårbare», de har bare vært spesielt uheldige. I helgen kunne vi skrive ut vår første koronapasient fra intensiv avdelingen i fin bedring. Det er en milepæl og en stor lettelse!

Så nå vil vi benytte oss av anledningen og heie på dere der ute: Takk for de store ofrene dere bringer, takk for at dere holder dere hjemme og takk for at vi har fått muligheten til å gjøre jobben vår på en skikkelig måte!