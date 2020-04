Byrådet straffer korona-heltene

Arbeidsfolk må punge ut bompenger. Middelklassen sitter hjemme og sparer penger.

Mange av dem som holder samfunnet i gang for tiden, blir ekstra hardt rammet av byrådets bompengepolitikk, mener Rolf Erik Scott (FNB).

Debattinnlegg

Rolf Erik Scott Bystyrerepresentant, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB)

Byrådet i Bergen og deres støttespillere vedtok denne uken at de ikke vil gi rabatt i bomringen for bensin- og dieselbiler – men kun for elbiler. Elbilistene får nesten halvert sine utgifter, og skal heretter betale fem kroner pr. passering.

Med dette vedtaket sender byrådet en ekstraregning til dem som holder samfunnet i gang i koronakrisen – folk som er avhengig av å kjøre bensin- eller dieselbil til jobb. Mange av dem gjør manuelt arbeid og vasker, de jobber som hjelpepleiere eller sykepleiere, håndverkere og butikkmedarbeidere. De leverer mat og varer, produserer varer, driver offentlig transport, fikser biler etc., etc.

Uten disse yrkesgruppene ville samfunnet rett og slett ikke ha fungert, og mange av disse risikerer også sin egen helse. Koronakrisen har synliggjort hvem som er de viktigste hjulene i samfunnet.

De fleste som har elbil, tilhører middelklassen og oppover, og mange av disse kan i koronatider sitte hjemme og jobbe via PC. Med andre ord: De sparer penger, kanskje 2000-3000 i måneden, samtidig som de får 50 prosent avslag i bomringen etter først å ha fått enorme statlige subsidier for å kjøpe elbil.

Elbilen er ofte en dyr nummer to-bil som brukes til bykjøring og til å passere bomringer nesten uten kostnader. Satt på spissen kan en si at staten har subsidiert et voldsomt økt forbruk og oppfordret til mer bilkjøring i de øvre lag av samfunnet, mens de straffer dem som tilhører de lavere lag av samfunnet. Denne politikken fører også til at det oppstår splid mellom ulike samfunnslag.

Det byrådet i realiteten gjør, er å øke ulikheten i Bergen.