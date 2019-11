Selv ignoranter fortjener spalteplass

Mytene ble løftet, fikk lyset på seg, og trollet sprakk. Men selv trollet har rett til å brøle.

SVARER DODDO: Tom-Christer Nilsen (H) tilbakeviser Eduardo Andersens påstander om hva slags folk som bør få komme på trykk i en avis. Berit Roald / NTB scanpix

Tom-Christer Nilsen Stortingsrepresentant (H)

Ignoranter fortjener ikke spalteplass, mener Eduardo «Doddo» Andersen.

Jo, ytringsfriheten er også for ignoranter. Det den beskytter er ignorantenes rett til å demonstrere sin vankunne, og vår rett til å korrigere dem.

Ignoranters spalteplass er ikke så lett å finne i tradisjonelle medier. Som en som har vært utsatt for denne avisens krav om dokumentasjon av påstander i leserinnlegg, vet jeg at det slett ikke er enkelt å være ignorant, om en ønsker plass her.

Det gleder meg egentlig hver gang noen ber om en referanse eller dokumentasjon på mine påstander. Det er bare rett og rimelig.

NEI TIL KLIMAFORNEKTERE: Det er ikke en demokratisk rett å spre usannheter, skrev Eduardo «Doddo» Andersen i BT 17. november. Bård Bøe

Samtidig måtte jeg en gang besvare et innlegg i denne avis der kvalitetssikringen hadde feilet. Men det var også bra. En velmenende, men feilaktig oppfatning om at norsk kjøtt har lavere klimaavtrykk enn avokadoer fra fjerne land, kunne dermed korrigeres. Overraskende nok er det en svært utbredt mening, og det var bra at den kunne korrigeres, kanskje mer overbevisende gjennom faktisk.no.

Ytringsfriheten er ikke der for å beskytte oss mot løgn og fanteri. Den er der for å gi oss rett til å mene, dele, korrigere og kjempe mot løgnen.

Å si at noen ikke fortjener spalteplass, etterlater et spørsmål. Hvem bestemmer det, og hvilken allmektig visdom og allkunne besitter de som skal bestemme det?

Det jeg skulle ønske av og til, var at mediene ble flinkere til å klargjøre hvor marginale enkelte meningsbærere egentlig er. En balansert debatt ville for eksempel være 97 klimaforskere mot tre klimaskeptikere. Kanskje litt feige lag, men likevel, det er den egentlige balansen.

Jeg leser Doddos kommentar som en diskusjon rundt at en såkalt klimaskeptiker slapp til med omfattende dekning her en dag. Debatten etterpå viser til fulle at det var bare bra. Bit for bit er alle hans argumenter prøvd, filleristet og plukket fra hverandre. Den aldrende professor står igjen med lite injurierende kraft.

Mytene ble løftet, fikk lyset på seg, og trollet sprakk. Men selv trollet har rett til å brøle. Jeg synes det var gøy å se mytene som løper rundt på nettet bli filleristet én etter én fra forskjellige hold.

Klimaskeptikerne har et nyhetsbrev – klimanytt. Jeg skulle virkelig ønske det nyhetsbrevet og alle dets misvisende og feilaktige fremstillinger av referanser, og selektive databruk, fikk litt mer, ikke mindre oppmerksomhet. Kanskje kommer det for ofte til at faktisk.no orker arbeidsmengden.

Men Doddo, om ignorantene ikke skulle få spalteplass, hvor skulle da vi Brann-fans få bekreftet vår årlige livsillusjon om sjansen for gull? Det ser jo ut til å være like realistisk for tiden som klimaskeptikernes tro på naturlige svingninger.

Fakta er én ting. Ytringsfrihet er også retten til å demonstrere egne illusjoner. Dessverre. Heldigvis.

