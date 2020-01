Privat fyrverkeri må forbys!

Tiden har kommet for å vedta en hastelov. Det gjelder både liv, helse og verdier.

KUN FAGFOLK: Fyrverkeri bør bare sendes opp av profesjonelle, mener innsenderen, som her i Bergen kommunes felles oppskyting over Vågen ved overgangen til 2020. Foto: Tor Høvik

Wilfred Høsteland Espeland

Skal det fortsatt være fritt frem for ansvarsløse og hensynsløse egoister å herje med menneskers og dyrs helse og liv for å selv kunne leke seg med sprengstoff på sin primitive måte?

Svaret må bli et ubetinget NEI!

Både øyeleger, dyreorganisasjoner, brannvesen og politi, m.fl. har i årevis – ut fra en solid, men sørgelig erfaring – anmodet om at galskapen stoppes.

Det nytter helt klart ikke å anmode brukerne om forsiktighet og hensyn til omgivelsene.

Altfor mange gir blaffen i dette, og ødelegger selvsagt for dem som er sitt ansvar bevisst med hensyn til sikkerheten.

Men sikkerhet er likevel ikke nok. Hvert år lider både mennesker og dyr grunnet den nærmest grenseløse smellingen som også foregår utenom de tillatte tidene.

Antall øyenskader gjennom bare de siste 15 årene er ifølge Øyeklinikken ved Haukeland sykehus temmelig omfattende.

Antall branner har variert fra år til år, men er likevel altfor mange.

Én brann som følge av fyrverkeri er uansett én for mye.

Ungdommer har tydeligvis fått mindre og mindre respekt for hvor farlig fyrverkeri egentlig er, det har vi sett ved ufattelig mye uvettig bruk både mot mennesker, dyr og kjøretøyer i fart.

Både i fjor og ved dette årsskiftet har hester fått panikk, slitt seg og blitt drept.

Fyrverkeri har vært sendt inn i hestestall.

Mindre husdyr som hunder, katter, etc. blir vettskremt og har i mange tilfeller fått varige nervøse skader. Fugler får også panikk og flyr mot vegger, stolper og ledninger og både skades og drepes.

Der finnes atskillige syke mennesker som bor hjemme og som plages temmelig ille av smellingen nær deres hjem.

De som holder på med dette tar jo ikke hensyn til verken mennesker eller dyr i nabolaget, men det hjelper heller ikke særlig å holde på med det noen hundre meter fra andre.

Smellene høres svært godt på enda lengre avstander og er til stor plage for svært mange.

Det har i årevis vært snakket om at hver kommune bør arrangere et felles fyrverkeri, f.eks. ved kommunenes eller bydelenes lokale brannvesen eller av andre kyndige personer.

Da blir det arrangert på steder som det er til minst mulig plage for omgivelsene. Det står vel hver kommune fritt å lage egne lover for bruk av fyrverkeri – altså også forbud mot all privat bruk.

Men det beste vil selvfølgelig være at vi snarest mulig får en nasjonal lov som forbyr import av alle typer fyrverkeri til privat bruk – altså følgelig også salgsforbud.

Ut fra mangeårig erfaring, er der svært mye å vinne på at der nå innføres et nasjonalt forbud.

Og det bør nå bli vedtatt en hastelov.

Det gjelder både liv, helse og verdier!

Det er helt uholdbart at hvem som helst, enten de er beruset eller edru – ung eller eldre – fortsatt skal få leke seg med sprengstoff og plage både livet og helsen av mennesker og dyr!

Nok er nok!

