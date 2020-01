Jeg ønsker å si til alle fattige foreldre: Hold ut!

Jeg har vært der selv. Det går over.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

ÅPENHET: Guttene mine visste at vi var fattig, men vi snakket om det, skriver innsenderen. Foto: Privat

Debattinnlegg

Gunn-Anita Rysjedal Bergen

Jeg har lest de mange innleggene i BT i det siste om fattige småbarnsforeldre, og jeg har kjent meg igjen i dem alle. Jeg har vært der selv, for mange år siden.

Da tok jeg utdanning i voksen alder. Omskolering som Nav betalte. Da var stønaden til livsopphold så liten at vi sultet.

Mine to små gutter gikk på skolen med sko hvor skotuppene var så utslitt at man kunne se sokkene innenfor. Alle klær var kjøpt hos Fretex, som var billig den gang. Dette var i 1999–2000. Det fantes ingen hjelpegrupper på Facebook, eller matkasseutleveringer noe sted.

Så vi levde på havregrøt til frokost og kvelds hver dag, og mange dager også til middag. En liter melk i uken som ble nøye fordelt som små slurker i bunnen av et glass. Et halvt brød ble kjøpt annenhver dag.

Middag på boks var også billig, det var lapskaus, spagetti og suppe. Men slike middager var sjelden kost, og ble kjøpt inn hver måned når utbetalingen fra Nav kom og ble nøye fordelt utover i ukene. Men vi klarte oss.

Mange ganger ville jeg gi opp skolen og gå ut i en vaskejobb eller liknende, for at guttene mine skulle få det bedre. Men jeg visste at om jeg fullførte skolen, ville vi alle få det så mye bedre seinere.

Guttene mine visste at vi var fattig, det både så de og merket de på alle måter. Men vi snakket om det. Om valgene. Hos oss var det mye kjærlighet og omsorg, hjemmet vårt var lunt og fylt av kjærlighet. Døren var alltid åpen, og det var mye barn hos oss. Det var lek, det var brettspill, det var kassettspiller med barnemusikk og dans.

Nå er guttene mine voksne. De sier ofte at de har hatt en fin oppvekst, at de så at jeg gjorde alt til beste for dem. De er takknemlig for all den kjærlighet de hadde i hjemmet. Det er alltid det viktigste.

I dag er jeg bestemor på 56 år. Jeg ble uføretrygdet for fem år siden på grunn av utbrenthet. Å leve på en så liten inntekt gjør meg fattig igjen, fordi å bo er blitt så dyrt i landet vårt. Halve inntekten min går til bolig hver måned.

Men jeg har vært fattig før.

Jeg har lært hvordan jeg skal porsjonere. Å leve på lite og mager kost er noe kroppen venner seg fort til. Jeg klarer til og med å spare noen kroner når det blir bursdager og jul. Da bare spiser jeg mindre. Jeg har lært at å drikke masse vann hele dagen faktisk metter. Så jeg har ikke noe å klage på.

Guttene mine vet jeg har lite penger, og jeg vet de følger med. Men de merker ikke noe, og det skal de heller ikke. Det er deres tur til å ha det godt.

Selv søker jeg på jobber hele tiden. Jeg er friskere enn jeg var og føler meg klar for å komme ut i arbeidslivet igjen, iallfall i en deltidsjobb. Både fordi jeg kan, og fordi jeg ønsker meg ut i det sosiale nettverket som en jobb gir.

Det er ensomt å ikke være i arbeid, så jeg går lange turer hver dag. Når været er bra, går jeg over Vidden og Fløyen, og noen ganger Stoltzen opp.

Det gjelder å komme seg ut, så har kanskje noen svart på en av mine mange jobbsøknader imens. For nå er jeg lei av fattigdommen.

Jeg ønsker å si til alle fattige foreldre: Hold ut! Det går over. Bare gi barna nok kjærlighet og omsorg, og snakk med dem.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 06:52

Din mening betyr noe

I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! I BT trenger du ikke å være ekspert eller politiker for å slippe til. Skriv om det du har på hjertet! Skriv et innlegg

Mest lest akkurat nå