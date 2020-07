Feil å stenge Torget og Bryggen nå

Prøveprosjektet burde vært utsatt.

Å stenge Torget og Bryggen for biltrafikk i sommer er strategisk uklokt, mener innsender Arild Holt-Jensen. Foto: Ørjan Deisz

Debattinnlegg

Arild Holt-Jensen Professor emeritus i geografi

Det har lenge vært et politisk ønske om å få et bilfritt sentrum, påpeker Mona Høgli i BT 24. juli. Dette kan jeg være enig i, og også i at et bilfritt sentrum må innebære at Torget – Bryggen blir del av et område hvor «bilene forsvinner, menneskene vinner».

Men det krever at vi som trafikanter og byborgere helhjertet kan slutte oss til det grønne skiftet! For å få til denne holdningsendringen, må de tiltak som settes i gang, virke som akseptable ledd i en gradvis omdanning av trafikkbildet.

Og her er stengingen for biltrafikk på Torget og Bryggen nå i sommer strategisk uklok av mange grunner. For det første har covid 19-tiltakene ført til økte problemer for kollektivtrafikken, som det grønne skiftet har som formål å øke.

Redusert setekapasitet og smittefare har fått mange til å bruke privatbil i stedet. For det andre, har arbeidene i Olav Kyrres gate og for Bybanen i Kaigaten ført til tungvinte traséendringer for bussene. For det tredje betyr utbyggingen at Bybanen nå ikke går inn i sentrum.

De nødvendige trafikkprosjektene, som er blitt akseptert, fører til at kollektivtrafikken blir mindre attraktiv og upraktisk å bruke.

Riktignok skal bussene fortsatt gå over Torget–Bryggen, men trafikkomleggingen har ført til en rekke lokale trafikkproblemer som medfører irritasjon for mange som kan støtte et bilfritt sentrum som mål.

Men tidsrommet for prøveprosjektet er feil. Det burde vært utsatt til en covid 19-fri sommer, og til gravearbeidene som nå belaster sentrum, er ferdige.