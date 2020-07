Nynorsk er ikkje eit unyttig språk

Mykje av fordommane mot nynorsk heng att enno.

25.000 menneske på Festplassen aksjonerte mot framlegget om å døypa om Bergen til Bjørgvin. Bildet er frå demonstrasjonen, tatt 18. juni 1929. Foto: Ukjent/Universitetsbiblioteket i Bergen

Bjørg Eli Eide og Oddvar Skre Hordaland Mållag

I ein tankevekkande tekst om nynorsk i BT 18.07, skriv kommentator Anne Rokkan mellom anna: «Jeg har selvsagt ikke det minste mot nynorsk så lenge jeg slipper å uttrykke meg på det selv.» Dette minner om Unge Høgre sitt slagord i Bergen i 2007: «La dem raute nynorsk, bare vi slipper.»

Sjølv om Rokkan forsikrar lesarane om at nynorsk er eit vakkert språk, vitnar innlegget om det motsette. Ho undrar seg over kvifor så få foreldre vel nynorsk i «nynorskhovudstaden» Bergen, trass i at det i byrådets plattform står at nynorsken skal vera synleg i Bergen og at det her skal vera lett å velja nynorsk.

Det er fordi praksis seier noko anna.

Det fins fleire eksempel frå seinare år som viser at skulebyråkratiet i Bergen legg hindringar i vegen for foreldre som ønskjer å velja nynorsk. Ofte under dekke av omsynet til personvern, ved at dei blir nekta retten dei har til å få vita namnet på dei andre foreldra på same klassetrinn, slik at dei kan få danna ein nynorskklasse på 10 elevar, slik lova krev.

Økonomiske omsyn spelar og inn, dette blir brukt som argument for å legga ned nynorskskular i utkanten av Bergen, slik som Riple og Haugland. Rokkan, som sjølv ikkje har bergensbakgrunn, kjenner sikkert heller ikkje til den økonomiske og sosiale undertrykkinga som innflyttarar frå strilelandet blei utsett for i Bergen.

Nynorsk blei sett på som eit «strilemål» og motarbeidd med alle midlar. Det var denne uviljen som gav seg uttrykk i den største massedemonstrasjonen i Bergens historie i 1929, då 25.000 menneske på Festplassen aksjonerte mot framlegget om å døypa om Bergen til Bjørgvin – blant anna ved å storma og knusa ruter i Gula Tidend og Ervingen si kaffistove.

Folk frå Sunnfjord og Strilelandet som søkte arbeid i Bergen, fekk beskjed om å tala bymål, det vil seie bokmål med bergensaksent, når dei ekspederte kundar – elles var det rett ut igjen.

I våre dagar er mykje av desse fordomane borte, og nynorsk skilting på Haukeland Sjukehus og Høgskulen på Vestlandet, saman med etableringa av eit nynorsk teater i Bergen, har gjort nynorsken meir synleg og meir akseptert.

Men mykje av det heng att enno, og det er framleis slik at når byfolk flytter ut «på landet» i ein av nabokommunane, tek dei målet med seg og forventar at bygdefolket rettar seg etter det. Men når folk flytter andre vegen, finn dei fleste av foreldra seg i at ungane deira skifter til bokmål.

Rokkan gir uttrykk for ein sterk uvilje mot å skriva nynorsk i Vestlandets regionavis, noko me i mållaget beklagar sterkt. Denne negative innstillinga deler ho dessverre med mange lærarar ved vidaregåande skular rundt om i landet.

Nynorsk blir framstilt som eit unyttig språk, som elevane ikkje får bruk for. Med jamne mellomrom kjem det opp krav frå Unge Høgre, Frp og Bokmålsforbundet om å avskaffa nynorsk sidemål, slik at elevane kan få meir tid til andre språk.

Faktum er at elevar som har hatt nynorsk som førstespråk, blir betre både i norsk og andre språk seinare, berre dei startar med å læra det tidleg nok. Så det er ikkje berre «fanatisme» som ligg bak målstrevet vårt. Me trur dei aller fleste nordmenn, også bergensarar, vil ha nytte av å bli tospråklege, og læra begge språk.