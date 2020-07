Vi må endre turismen

Kanskje kan enkelte av endringene videreføres, selv etter pandemien har løsnet grepet.

Vi må satse på en form for småskala-turisme som tar hele landet i bruk, skriver Chase Alexander Jordal (Sul/Sp). Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Chase Alexander Jordal Ungdomskandidat for Hordaland Senterungdom til stortingsvalget

Denne sommeren har vært en sommer utenom det vanlige. Større byer som Bergen kan nesten kjennes folketomme sammenliknet med turistrike sommerdager fra i fjor, og fjordene på Vestlandet er frie for enorme cruiseskip.

En debatt som er blitt reist en rekke ganger tidligere, både i BT og i andre regionale aviser, er et ønske om å begrense cruiseskipsturismen. For mange kan denne formen for turisme oppleves som en enorm belastning, spesielt for mindre steder der innbyggertallet kan mangedobles i løpet av få timer.

Det er nok flere enn bare meg som har funnet det forfriskende å kunne traske rundt i Bergen nå om dagen, uten å gå seg vill i en flokk med cruiseturister strekkende fra Dreggen til Skostredet.

Selv om jeg er glad for at byen ikke er overfylt med turister, er det ikke slik at jeg ikke ønsker noen turister i det hele tatt. Jeg mener heller at vi må satse på andre typer turister enn dem som kommer med svære cruiseskip.

Argumentene mot cruiseturismen er mange og velkjente. De to mest solide er at turistene legger igjen mindre penger på plassene de besøker enn det andre turister gjør, samt forurensningen til skipene.

Som guide har jeg sett hvordan man kan drive turisme som i større grad involverer det lokale næringslivet og miljøet, enn den formen for masseturisme vi driver i dag gjør.

Vi må som land spørre oss selv hva som er målet med turisme i Norge. Ønsker vi å lose flest mulig mennesker innom våre fjell og fjorder, eller vil vi maksimere våre inntekter og minimere belastningene turismen påfører gjennom slitasje og bruk?

Jeg mener at vi må gå inn for å begrense cruiseturismen til Norge, og heller satse på en form for småskala-turisme som tar hele landet i bruk, fremfor bare fjorder og havnebyer.

Vi trenger en bærekraftig form for turisme. Det er ingen menneskerettighet å komme seilende innover våre fjorder i svære forurensende cruiseskip, som om man var en moderne utgave av Keiser Wilhelm på tokt.