Kjære foreldre, ha tiltro til oss lærere

Alt arbeidet er verdt det når den stille eleven endelig klarer å si noe høyt i klasserommet, eller en elev scorer mål for første gang og vokser ti centimeter på stedet.

Det kan av og til hende at vi tenker at ditt barn ikke trenger å «pakkes inn i silkepapir», skriver lærer Julie Fosse. Foto: NTB Scanpix (illustrasjonsfoto)

Julie Fosse Sosiallærer, tenåringsmor og blogger

Det er noe man kanskje ikke tenker over. At de som jobber på skolen, har valgt å jobbe der. De elsker som regel skolen sin, og de har en fagutdannelse. De er trent i å tenke skole.

Vanlig arbeidstid eksisterer ikke for lærere. Rolige søndagskvelder, uten tanke på jobb, skjer ikke. Lunsjpause er ikke en selvfølge. Kaffen de drikker, er ofte lunken.

Ingen som jobber i skolen, er der for å bli rike. Rikdom er så utrolig mye mer enn penger. Det er denne rikdommen de ansatte i skolen jager etter. Det er denne kapitalen som gjør at de orker å stå i dette tøffe yrket.

Ja, for det er tøft! Det er tøft at mange har en mening om alt du gjør. Det er utfordrende å alltid skulle være på. Det er strevsomt å alltid skulle gi, alltid skulle se, alltid tilrettelegge og alltid skulle gripe inn før noe skjer. Du skal være god på så mye, og det er slitsomt, for vi er jo bare uperfekte mennesker.

Men den virkelige rikdommen gjør dette yrket verdt alt arbeid og alle utfordringer. Rikdommen som måles i tindrende øyne, hjertevarme smil og i ærlige og sårbare samtaler. Rikdommen i det øyeblikket lesekoden endelig knekkes, etter mange år med hardt arbeid. Det er ubeskrivelig.

Rikdommen når den stille, forsiktige eleven du har arbeidet med i flere år, endelig tar initiativ og klarer å si noe høyt i klasserommet. Gleden ved å se hvor godt det gjør for barnet, er verdt alt.

Eller å se eleven mestre å kaste ballen i mål for første gang. Eleven vokser ti centimeter på stedet, og innvendig tar du en seiersdans på vegne av barnet.

Lærerne trenger tillit fra foreldrene, mener Julie Fosse. Foto: Privat

Kjære foreldre. Ha tro på oss lærere. Stol på at vi vet hva vi gjør når vi deler inn klasser, ut fra elevenes interesser og våre pedagogiske vurderinger. Ikke tro at vi ikke bryr oss, for er det noe vi virkelig gjør, så er det å bry oss. Det er hele grunnlaget for valget av yrke.

Husk at vi står med hele klassen i hverdagen, ikke bare ditt barn. Kanskje ser vi noe vi dessverre ikke kan fortelle deg, fordi vi har taushetsplikt. Kanskje ser vi noe som er bedre for ditt barn?

Alle foreldre har ønsker for sine barn, og det er ikke alltid at de harmonerer. Tenk at vi lærere vil godt. Husk at vi har valgt jobben, og at en stor del av oss er idealister. Klart vi ønsker å gjøre det til beste for elevene.

Det kan av og til hende at vi tenker at ditt barn ikke trenger å «pakkes inn i silkepapir». Vi er mødre og fedre, vi og. Vi ønsker å ruste barna dine for fremtiden. Det er et av våre mandat. Vi ønsker å lære dem å takle at de ikke alltid får innfridd alle ønsker. Det er jo livets harde realitet.

Kjære foreldre, husk at vi bryr oss om barnet ditt. Husk at vi er glad i dem, og regner dem tidvis som «våre egne». At vi tenker på dem når vi legger oss, og på hvordan vi skal gjøre det bedre for dem.

Jeg håper du ser hjertene til oss som møter dine håpefulle første skoledag.

La oss gå sammen, snakke godt om skolen og ha tiltro til at lærere vet hva de driver med.