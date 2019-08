Du som er ung: Gjør deg opp din egen mening.

Det er vi som er fremtiden. Dersom vi ikke setter oss inn i saker og stemmer på det vi selv mener, blir vi ikke hørt.

Susanne Ulven Børsum Fylkesstyremedlem i Hordaland Unge Høyre

Denne uken starter skoledebattene for fullt, og valget nærmer seg med stormskritt. Flere unge skal stemme for aller første gang. Da er det veldig lett å stemme det samme som foreldre, naboer eller venner.

Kanskje er det fordi det er så mange ulike partier og mange saker. Alt blir litt overveldende, og mange velger derfor den enkleste løsningen uten å ta et selvstendig valg.

Mange tror at man må være 100 prosent enig i alle sakene til ett parti. Faktum er at det ikke er slik. Det partiet man vil stemme på, representerer de sakene man syntes er viktigst.

Da jeg skulle bestemme meg for et parti å stemme på for første gang, var det viktig for meg å sette meg inn i absolutt alle partiene, før jeg tok en selvstendig avgjørelse. Dette var fordi jeg ikke ville bare følge strømmen.

Jeg følte det jeg lærte på skolen om de ulike politiske partiene ikke var nok. Derfor gikk jeg fra stand til stand, fra parti til parti, og sanket brosjyrer og snakket med politikerne i hver bod. Jeg satte meg inn i partiene og deres kjernesaker for så å lande på ett parti.

Det føltes bra å ta et selvstendig valg.

Her er tips om tre veier til et selvstendig valg:

1. Stikk innom de ulike standene og ta med en brosjyre å lese på for å se om du er enig i

saker til partiet.

2. Snakk med politikerne på stand, og still spørsmål du lurer på.

3. Ta valgomater på nettet.

En oppfordring til dere unge: Sett dere inn i partiprogrammene og sakene, og stem uavhengig av hva andre stemmer. Det er tross alt vi som er fremtiden. Dersom vi ikke setter oss inn i saker og stemmer på det vi selv mener, blir vi ikke hørt.

Dere er alle hjertelig velkommen til å slå an en prat og stille spørsmål til oss på stand. Vi svarer gjerne.

