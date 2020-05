Ikke straff barna for foreldrenes økonomi

La dem få bli i idrettslaget, selv om regningen ikke blir betalt.

Kanskje er det denne fritidsaktiviteten som er lyspunktet i hverdagen, påpeker Monika Schelander. Hun mener barn ikke skal bli skadelidende for at foreldrene har dårlig råd. Foto: Labrador Photo Video / Shutterstock

Debattinnlegg

Monika Schelander Stifter av KIL Fond Bergen omegn

Når samfunnet nå åpnes opp igjen, blir det også mulig for barna å gjøre det de liker aller best: Å delta på fritidsaktiviteter.

Dessverre er det slik at ikke alle foreldre har anledning til å betale kontingenten, men mange vil ikke å si til sine barn at de ikke har råd til det. Da velger de det heller stille og rolig bort.

Hjelpeorganisasjoner merker økning av henvendelser fra familier som nå opplever at økonomien er trang, ene og alene på grunn av koronakrisen. Kanskje er de voksne permittert, eller har de mistet jobben. Kanskje var de selvstendig næringsdrivende som nå står uten bedriften de startet.

Monika Schelander Foto: Alice Bratshaug

Samtidig opplever idrettslag og andre fritidsorganisasjoner stopp i sponsorpenger, planlagte aktiviteter, eller det vi alle vet drar inn penger: vaffel- og kaffesalg. Det svir, også hos dere. Det dere nå må være forsiktig med, er å sette hardt mot hardt.

Min erfaring, som tidligere frivillig i idrettslag, er at mange idrettslag og organisasjoner forteller foreldre at dersom ikke kontingenten er betalt, så får ikke barnet delta. Jeg vet også at det finnes forsikringer og andre avgifter som skal betales nasjonale forbund, men dette kan løses.

Det kreves arbeid, men tenk på alle talentene dere stenger døren for. For fritidsaktiviteter er ofte en av utgiftspostene som blir valgt bort, når økonomiske prioriteringer skal tas.

Det er mulig å sørge for at barn under 18 år ikke skal straffes på grunn av foreldrenes manglende betaling. Bruk nettverket rundt lagene, de er ofte tillitspersoner for barna.

De kan fortelle at det medlemmet det gjelder, nettopp trenger disse timene i uken borte fra hjemmet. Kanskje er det denne fritidsaktiviteten som er lyspunktet i hverdagen.

Det er mulig å søke Bergen kommune om inkluderingsmidler. For det er dét dere gjør, når barna får delta på tross av at kontingenten uteblir. Dere inkluderer.

Søk legater, banker og fond om støtte til inkludering, med argumentasjon om hvordan dere har valgt å ikke «straffe» barna. For det er slik det oppleves å stå på sidelinjen og se lagkameratene spille kamp.

Kan dette bli utnyttet av foreldre som har mulighet til å betale kontingenten? Absolutt, men det er ikke dem jeg har i tankene.

Har du mulighet til å betale kontingenten for barnet ditt, gjør det. Pengene kommer godt med, klubben i ditt hjerte trenger dem. Mer enn noen gang trenger klubben alle den økonomiske hjelpen den kan få.

Barn er ikke ansvarlig for voksnes avgjørelser, men det er de som blir straffet når idrettslag tar slike drastiske grep.