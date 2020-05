Ikkje svik, men nødvendig klokskap

Vi prioriterte mellom ulike samferdsleprosjekt, slik regjeringa bad oss om å gjere.

Marthe Hammer (SV). Foto: Eirik Brekke

Debattinnlegg

Marthe Hammer Gruppeleiar for SV i Vestland fylkesting

Eg har høge ambisjonar for Vestlandet, la det ikkje vere tvil. Eg har ambisjon om at Vestlandet skal vere verdsleiande innan klima og miljø, i alt frå industri og næringsutvikling til korleis vi lever våre liv.

Når regjeringa starta prosessen med Nasjonal transportplan i fjor vår, vart fylkeskommunane utfordra på våre behov og utfordringar.

Og vi svarte som riktig er, at Vestland fylke har særlege utfordringar innan transportsektoren som er til hinder for god og trygg transport for næringsliv og befolkning, for verdiskapinga, og for å nå våre klimamål.

Store delar av fylket er prega av vanskelege kommunikasjonsforhold, låg vegstandard og mange utrygge vegar.

Då regjeringa denne våren kom tilbake til oss fylkespolitikarar, så var oppdraget klokkeklart. Vi skal prioritere dei viktigaste samferdsleprosjekta som kan løyse dei behova og utfordringane som vi sjølv spilte inn i fjor. Og det har vi gjort.

Denne lista er ikkje smålåten. Å redusere etterslepet på fylkesvegar er rekna til 12 mrd., å utbetre punkt i Vestland med skredfaktor høg eller middels er rekna til 40 mrd., ny rassikker E16 og ny jernbane Voss – Arna 33 mrd., samt bybanen til Åsane, 13 mrd.

I tillegg til dei høgst nødvendige utbetringane på E39 mellom fjordkryssingane, Sotrasambandet som allereie er inne og oppstart av Stadt skipstunnel.

Eg registrerer at nokon tenkjer at ein ikkje treng å prioritere, at ein berre kan liste opp ei ønskjeliste. Eg vil minne om at det forsøkte ein for fire år sidan, og då fekk fylkespolitikarane så det flagra etter frå statsråden.

Og så, elefanten i rommet, Hordfast. Å tru at Hordfast er eit prosjekt som samlar Vestland, når det er så kontroversielt og så mykje motstand rundt det vegprosjektet, er i beste fall naivt.

Ikkje berre er det feil prioritering i tid, den vil øydelegge unik regnskogsnatur og den baserer seg på kraftig auke i personbiltrafikk inn til Bergen, stikk i strid med våre klimaforpliktingar.

Fleirtalet av befolkninga har lenge sett på andre prosjekt som viktigare enn Hordfast. Da kan ein ikkje fortsette å true med både utmelding og anna for å få det som ein vil.

Beklagar, BT, eg skjøner du er skuffa, men høgreregjeringa har bedt oss om å prioritere, og det har vi gjort. Vi har prioritert rassikring, liv og helse og klima framfor dyre motorvegprosjekt. Det er ikkje eit svik, det er nødvendig klokskap.