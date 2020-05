Ingen døyr av å ta ferje, men liv går tapt i ras og ulukker

Er det viktigare at dottera mi slepp ferje til Stord, enn at ho overlever bilturen på E16?

30. april vedtok fylkespolitikarane å prioritere E16 framfor Hordfast. Biletet er frå eit ras i Bolstadstunnelen i august i fjor. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Marit Norheim Olde Voss

Eg er mor til ei jente som studerer på Stord, og som reiser heim dei fleste helgene. Heim, det er Voss. Og denne reisa mellom Voss og Stord gjev oss mykje bekymring. Me er redde.

Ikkje redde for om ho rekk ferja, nei, me er redde for om ho overlever bilturen på E16. Denne vegen er kåra til Noregs verste veg, og det er ikkje utan grunn.

Dette er ei strekning der det rasar i tide og utide, der ulukker tek liv og gjev menneske varige mein. Er dette god samfunnsøkonomi? Det vert hevda at Hordfast er så god samfunnsøkonomi, men kva kostar ikkje kvart liv som er tapt på E16 og alle skadar?

Marit Norheim Olde Foto: Privat

Sjukehusopphald, opptrening, folk som ikkje kjem tilbake i jobb, pårørande som slit psykisk etter å ha mista sine. Har dei rekna på kva dette kostar samfunnet? Og kva kostar det at E16 stadig er stengd grunna ras og rasfare?

Her finst ingen reell omkøyringsveg, då alternativa er rasutsette vegar med svært dårleg standard og kapasitet.

Forkjemparane for Hordfast brukar argumentet om at dette er så viktig for næringslivet. Er næringsliv viktigare enn liv?

Kor mange liv er de villige til å ofra på E16? Er det når ein buss med skulebarn vert teken av ras og feia på fjorden, at nok er nok?

Dessutan er det næringsliv i Vestland, også utanom Bergen-Stavanger. Kostnadane er store for næringslivet i indre strok når vegen stadig er stengd. Og det har store ringverknader då E16 er viktig i aust–vest-sambandet.

Me lever med ei frykt for at ein av våre vert neste offer når dei ferdast på E16. Me reiser ikkje til Bergen på dagar med mykje nedbør i frykt for ras, og det kan hende me ikkje kjem oss heim att grunna stengd veg. Me kan ikkje ha det slik, dette går ut over liva våre!

Difor må heile strekninga Arna-Voss prioriterast og koma inn i fyrste del av Nasjonal Transportplan, det er ikkje godt nok med berre Arna-Stanghelle.

For at dette skal skje, må Vestland fylke prioritera heile strekninga mellom Voss og Arna på topp. Viss samferdsleminister Knut Arild Hareide har pengar både til dei rasutsette vegane i Vestland og Hordfast, er det supert. Men det må ikkje vera nokon tvil om kva som skal vera øvst på prioriteringslista.

Eg ber difor fylkespolitikarane om å setja E16 Arna-Voss som førsteprioritet, og å prioritera andre rasutsette strekningar før Hordfast.

Ingen døyr av å ta ferje, men liv går tapt i ras og ulukker!