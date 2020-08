En viktig avklaring av demokratiets helsetilstand

Islamkritikk handler ikke om etnisitet og farge.

Vi mener at islam er i strid med norske verdier, skriver Sian-leder Lars Thorsen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debattinnlegg

Lars Thorsen Leder, Sian

Lørdag 22. august demonstrerer «Stopp islamiseringen av Norge» (Sian) i Bergen sentrum. Leder Lars Thorsen forsvarer retten til å ytre seg. Styreleder i Bergen moské, Badreddine Maizi, mener Sians grunnleggende strategi er provokasjon, ikke dialog. Begge tekstene trykkes i BT, og du kan lese moskeens svar her:

Lørdag står Sian på Festplassen i Bergen for å snakke om effektene av islamiseringen av Norge. Formålet er å informere om de sidene ved lovreligionen islam som er uakseptable i et sekulært demokrati med mindretallsbeskyttelse.

Islamkritikk handler ikke om etnisitet og farge. Islam er både politikk og religion, og vi har innsigelser mot tilstedeværelsen av et konkurrerende lovsystem i Norge.

Vi mener at islam er i strid med norske verdier, og at det Norge vi hadde før islam ankom landet, ikke kan bestå dersom vi tillater islams politiske doktriner innflytelse her.

Jeg mener at Norge er et av verdens minst rasistiske land. Å innføre en doktrine som deler mennesker inn i «dem og oss», skaper polarisering og tap av sammenhengskraft. Dermed dør tillitssamfunnet, som velferdsstaten hviler på.

Det er følgelig vår tids viktigste politiske spørsmål som tas opp på Sian sin stand på Festplassen. Vår målsetting er å bidra med fakta som vi mener du ikke får fra politikere og mainstream-mediene.

Hvis vi skal lykkes i å gi våre sårbare unge en fremtid som ikke er vesentlig dårligere enn de levevilkår vi selv har hatt, må vi ivareta de grunnleggende premisser for eksistensen av demokrati og velferdsstat. Dette gjør vi med fri meningsbrytning og sannhetssøken, som er demokratiets fundament.

Demokrati er problemløsningsmetodikken i Vesten. I motsetning til mindre hyggelige metoder som innebærer at den mest voldelige har definisjonsrett over hva som er godt og ondt.

Når Sian praktiserer demokrati, er det ikke noe som er bedre enn at en meningsmotstander formulerer en konkret anførsel som vi kan argumentere om.

Vi ønsker enhver debatt velkommen, uansett hvor motdebattanten befinner seg i det politiske landskap. Beskyld meg gjerne for løgn, men vær konkret, slik at vi kan oppklare hva som er sant.

Ordskiftet blir tidvis forsøkt hemmet ved å henvise til at noen blir krenket. Krenkethet er en destruktiv idé som går ut på at jeg må tie dersom du ikke liker det du hører. Sharia har bestemmelser mot krenking av mennesker, koran og profet.

Men krenkelse er en forutsetning for all innovasjon og fremgang. Krenkefrie samfunn visner, stagnerer og dør. Vi må ha mer krenkelse i Norge, ikke mindre.

Dersom tilhørere – likegyldig av politisk og religiøst ståsted – kan reflektere over det de ser og hører på vår stand, og engasjere seg i samfunnsdebatten med det en selv opplever som faktabaserte argumenter, har vi alle bidratt til at enkeltmennesker får et bedre grunnlag for å fatte kvalifiserte, gode beslutninger.

Et samfunn basert på dårlige beslutninger er et dårlig samfunn.