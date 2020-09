Snakk med naboen før du varsler

Mette Svanes gir råd om hva du bør gjøre hvis du oppdager ulovlig bygging i nabolaget. Foto: Privat

Debattinnlegg

Mette Svanes Direktør i plan- og bygningsetaten, Bergen kommune

Innlegget «Et helt alminnelig nabovarsel» i BT 1. september gjelder anonyme varsler om mulig ulovlige byggetiltak. Kommunen har etter plan- og bygningsloven en alminnelig plikt til å påse at loven overholdes i kommunen og at byggeaktivitet skjer i henhold til gitte tillatelser.

Det er generelt akseptert at det kan inngis anonyme varsler om mulige ulovlige byggetiltak – slik det også er akseptert innenfor andre områder i samfunnet, for eksempel varsel om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det er myndighetens oppgave å håndtere dette på en ordentlig måte, og at rettssikkerheten i den enkelte saken blir ivaretatt.

I byggesaker er det sentralt om det er utført tiltak i strid med plan- og bygningsloven – ikke hvem som har utført dette. Eier av mulige ulovlige tiltak får god anledning til å uttale seg til slike varsler.

Det er generelt i samfunnets interesse at regelverket i plan- og bygningsloven blir fulgt, og det er ingen grunn til å sammenlikne oppfølgning av disse sakene med hva som var tilfelle i mer autoritære regimer.

Det anbefales at naboer snakker seg imellom i forbindelse med igangsetting av byggetiltak for å unngå konflikter.

På samme måte er det en god regel å varsle naboen direkte dersom man mistenker at noe ikke er i henhold til lov eller forskrift, dette fremkommer også i informasjonen gitt på kommunens sine nettsider.