Elevenes sikkerhet må gå foran bedriftshensyn

Jeg er glad for at byrådet forholder seg til nasjonale råd om smittevern.

Publisert Publisert Nå nettopp

Elevene i Bergen må fremdeles veksle mellom skolen og hjemmeundervisning. På bildet er forventningsfulle elever på vei til gjenåpning av Varden skole. Foto: Bård Bøe

Debattinnlegg

Reidar Staalesen Bystyrerepresentant (Ap) og lærer

Å være lærer uten klasserom, uteområde eller lekeplass er krevende. For mange lærere er arbeidsdagen blitt både lengre og mer utfordrende. Og for noen er følelsen av utilstrekkelighet voksende.

Vi har elever vi gjerne skulle fulgt enda tettere opp eller gitt en klem, når vi vet de har det vanskelig. Eller kollegaer vi gjerne skulle diskutert krevende problemstillinger med.

Vi lærere er åpenbart ikke laget for å sitte hjemme i vår egen stue og snakke med elevene våre gjennom en skjerm.

Reidar Staalesen Foto: Privat

Nå er direktør i Bergen Næringsråd, Marit Warncke, misfornøyd med at byrådet i Bergen ikke åpner opp skolene for alle elevene umiddelbart. Jeg er derimot glad for, og forventer at, byrådet forholder seg til den nasjonale veilederen for smittevern.

Ja, det er krevende for skolene. Ja, vi som er lærere skulle så gjerne hatt alle elevene tilbake. Og ja, selvfølgelig skulle vi ønske at samfunnet vårt fungerte normalt igjen.

At klassene nå har forskjellige dager de møter på skolen og har en ny skolehverdag, er ikke optimalt. Men vi må starte gjenåpningen gradvis.

Det er ekstra belastende også for oss lærere å få skolehverdagen til å gå opp med nye smittevernrutiner og forholdsregler vi må ta i denne situasjonen.

Les også Må gjøre skolekjøkkenet og biblioteket om til klasserom, men får likevel ikke plass til alle elevene

Byrådet har vært tydelig på at en starter med en gradvis gjenåpning av skolene på 5.–10. trinn, slik at alle barn og unge kan starte på skolen igjen, samtidig som en imøtekommer kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Men de har også vært tydelig på at enkelte skoler vil få utfordringer med å oppfylle smittevernet for alle trinn på samme tid, på grunn av mangel på tilstrekkelig areal og bemanning.

I den situasjonen er 1.–4. og 7. trinn og 10. trinn prioritert til å gå på skole hver dag, og alle elever får undervisning hver dag – også de som ikke møter fysisk på skolen hver dag.

Les også Mange elever skal gå på skole annenhver dag

Men så er det dessverre sånn at verken Warncke eller undertegnede styrer over smittespredning, nasjonale veiledere eller den norske regjeringen. Derfor må vi enn så lenge respektere at myndighetene tar sine forholdsregler for å beskytte oss.

Det betyr at noen vil ha utfordringer med å få hverdagen til å gå opp, lærerne vil fortsette å savne elevene sine, og noen må fortsette med hjemmekontor. Det er en høy pris å betale – men jeg frykter at prisen for en uforsiktig og ukontrollert åpning er høyere.

Så frem til det er trygt å åpne opp, får vi møte på Zoom, Teams og fysisk så mye det går. Det viktigste er at vi er i gang igjen og at både elever, ansatte og skolene åpner opp igjen på en forsvarlig og trygg måte.