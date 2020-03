Verden trenger ikke karbonlagring

Målene er komplett urealistiske.

På Mongstad tester man ulike måter å fange CO2, men slik fangst- og lagring er et feilspor, mener Halfdan Carstens Foto: Roar Christiansen

Halfdan Carstens Geolog og redaktør i GEO

Etter at Norge og noen ytterst få andre land i verden har snakket om karbonlagring i mer enn 20 år, finnes det fortsatt bare noen få anlegg i hele verden. I snitt bygges det cirka ett anlegg for karbonlagring hvert tiende år.

Nå vil Jonny Hesthammer, i BT 29.02, at Norge skal satse på rask og voluminøs utbygging av slike anlegg. I sitt debattinnlegg sier han blant annet at Norge må ta i bruk sin lagringskapasitet og være et knutepunkt for hele Europa for å nå «1,5-gradersmålet».

Det kan han bare drømme om. Målet er urealistisk når vi ser på de dimensjonene og kostnadene som er nødvendige.

Det interessante er at Hesthammer i sitt debattinnlegg selv argumenter på en utmerket måte for at karbonlagring i stor skala er fullstendig urealistisk.

Han trekker frem de viktigste argumentene:

1) Vi må bygge mer enn 20 karbonlagringsanlegg pr. måned de neste 20 årene, og det til tross for at utbyggingshastigheten på verdensbasis opp til nå har vært usedvanlig langsom, samt at det første norske prosjektet tidligst kommer i drift i 2023.

2) Karbonlagring er svært energikrevende, mye av vinningen vil med andre ord gå opp i spinningen.

3) Det er forferdelig dyrt (kostnadsbildet omfatter fangst, transport, injeksjon og overvåking), og er i tillegg svært uoversiktlig, noe som tilsier at andre løsninger vil tvinge seg frem.

Det er en sterk politisk vind i dette landet for å løse «klimaproblemet». Å satse på fangst og lagring av CO₂ er dessverre et gedigent feilspor.

Overskuddet fra det norske oljefondet bør brukes på måte som gir mer reduksjon i utslipp for pengene.